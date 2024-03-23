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صدور كتاب وصفي التل ... الملف رقم صف

3/23/2024 2:49:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر مؤخرا كتاب ( وصفي التل ... الملف رقم صفر) لمؤلفه الزميل محمود كريشان.
ويتضمن الكتاب الصادر عن دار الهلال للنشر، شهادات حية لكبار الضباط وشهود عيان وصور نادرة تنشر لاول مرة.


الكتاب سيكون معروضا غدا الاحد بكشك الثقافة العربية في وسط البلد.

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