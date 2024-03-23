صدور كتاب وصفي التل ... الملف رقم صف
التاريخ
3/23/2024 2:49:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) صدر مؤخرا كتاب ( وصفي التل ... الملف رقم صفر) لمؤلفه الزميل محمود كريشان.
ويتضمن الكتاب الصادر عن دار الهلال للنشر، شهادات حية لكبار الضباط وشهود عيان وصور نادرة تنشر لاول مرة.
الكتاب سيكون معروضا غدا الاحد بكشك الثقافة العربية في وسط البلد.
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