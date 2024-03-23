Saturday, 23 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصفدي: لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني

3/23/2024 2:49:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بمهاجمة رفح في تحد للعالم؛ بما في ذلك الولايات المتحدة.
وشدد الصفدي في منشور عبر حسابه على منصة "X"، اليوم السبت، على أنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأضاف أن الحث على وضع حد لهذه الكارثة مطروح على الطاولة، ويجب أن يتم تبنيها ولو لمجرد قول لا للقتل الجماعي.

MENAFN23032024000072011014ID1108013386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث