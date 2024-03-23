الصفدي: لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو يهدد بمهاجمة رفح في تحد للعالم؛ بما في ذلك الولايات المتحدة.
وشدد الصفدي في منشور
عبر حسابه على منصة "X"،
اليوم السبت، على أنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون
جوعا بسبب الحصار الإسرائيلي.
وأضاف أن الحث على وضع
حد لهذه الكارثة مطروح على الطاولة، ويجب أن يتم تبنيها ولو لمجرد قول لا للقتل
الجماعي.
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