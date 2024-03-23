Saturday, 23 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إجلاء 36 أردنيا من غزة

3/23/2024 2:49:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء 36 مواطناً أردنياً على مدار اليومين الماضيين، من أصل 61 أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر رفح، الخميس.


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، بأنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، جرى السبت تأمين نقل 18 مواطنا أردنيا من أصل 36 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.
وقال القضاة إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمان. وأضاف بأن 18 آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.
وأشار إلى أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 799 شخصاً من أصل 1247 مسجلين على قوائم الوزارة.
وأكد القضاة على أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وجدد القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .

MENAFN23032024000072011014ID1108013383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث