إجلاء 36 أردنيا من غزة



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، بأنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، جرى السبت تأمين نقل 18 مواطنا أردنيا من أصل 36 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.

وقال القضاة إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمان. وأضاف بأن 18 آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.

وأشار إلى أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 799 شخصاً من أصل 1247 مسجلين على قوائم الوزارة.

وأكد القضاة على أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وجدد القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .

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