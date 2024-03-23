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اليونسكو تعتمد ثالث قرار لصالح فلسطين خلال أيام

3/23/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الجمعة، ثالث قرار لصالح فلسطين، وذلك بعد اعتماده قرارين سابقين الأربعاء، ضمن دورته 219 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس.


وذكرت وزارة الخارجية والمغربين في بيان أن المجلس اعتمد الجمعة، "قرارا ثالث بعنوان: تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة اليونسكو، بعد اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية".


ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، باعتماد القرار الثالث.

وأشار المالكي، إلى أن اعتماد القرارات "مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل؛ سلطة الاحتلال غير الشرعي، من جرائم وانتهاكات، خاصة في قطاع غزة"، وفق البيان.
وتابع أن "اعتماد هذه القرارات يعد شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته".


والأربعاء، اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: "فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية"، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية في حينه.


ويأتي اعتماد القرارات الثلاثة، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت دمارا هائلا وعشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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