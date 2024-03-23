فلسطينية محررة: تعرضت للتفتيش العاري من جيش الاحتلال الإسرائيلي



وتكشف غبن وهي أم لثلاثة أطفال (ولدان وبنت) أعمارهم 9 و7 و5 سنوات، في حديث لمراسل الأناضول، تعرضها للتفتيش العاري والمتكرر والمؤذي خلال فترة اعتقالها التي دامت 63 يومًا متواصلة.



واعتقلت غبن (39 عامًا)، من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التي لجأت إليها رفقة أطفالها الثلاثة وآخرين.



وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية في قطاع غزة، ومنذ منتصف ديسمبر/كانون أول 2023، بدأ بالانسحاب تدريجيا من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير/ كانون الثاني المنصرم انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.



وأعاد الجيش توغله في بعض المناطق بمحافظتي غزة والشمال، منتصف يناير لتنفيذ عمليات سريعة قبل الانسحاب منها، حيث يغير أماكن التوغل بين الفينة والأخرى فيما يتراجع بعد انتهاء عملياته إلى أماكن تموضعه قرب الأطراف الشرقية والشمالية من محافظة الشمال، والشرقية والغربية بغزة.



النزوح والاعتقال



وتقول غبن: "عندما بدأت الحرب كنت في مستشفى كمال عدوان، وبعد انتهاء فترة علاج ابني، لجأت إلى مدرسة الفاخورة، وقصفها الاحتلال علينا فاستشهدت الزوجة الثانية لزوجي وأولادها".



وتضيف: "قررت ترك البلدة وخرجت جريًا رفقة أولادي بعد اقتحام الجيش لها، متوجهين نحو مدينة رفح عبر الممر الذي ادعى الاحتلال أنه آمن".



وتبين أن الجيش طلب منها عند وصولها إلى الحاجز العسكري أثناء محاولتها النزوح بالتوجه إليه دون أطفالها، وعندما حاولت اقناعهم بعدم القدرة على ترك الأطفال، هددها الجنود بإطلاق النار، وطلب من الأطفال الثلاثة مواصلة السير لوحدهم.



وبعد أن اتجهت غبن نحو الجيش، سألها الجنود عن اسمها ورقم هويتها، وطلب منها التوجه إلى منطقة خلف أكوام من الرمال، وحين وصلت فوجئت بتجمع للجنود والمجندات.



تفتيش عار



‏وأمر الجنود غبن بخلع ملابسها فرفضت تنفيذ ذلك أمام الجنود فقاموا بتهديدها بالقتل، فاضطرت إلى تنفيذ ذلك، وخضعت للتفتيش.



وتستكمل الحديث: "بعد ارتداء ملابسي من جديد قام الجنود بوضع القيود في يداي وقدماي وعصبوا عيناي، ثم قاموا بجري إلى أحد المواقع ونقلنا بواسطة جيب عسكري الى موقع آخر حيث نمنا فيه ليلة ونحن معصوبي العينين ومقيدي الأيدي والأقدام".



وتوضح غبن أنها خضعت عدة مرات للتفتيش العاري من قبل الجيش أثناء اعتقالها، إضافة إلى التعذيب والضرب الشديد والشتم بألفاظ نابية وبذيئة.



وتقول: "نقلونا إلى مبنى كبير مليء بالعساكر والجيش وأجبرونا على خلع ملابسنا وقاموا بايذائي وضربي وشد شعري وأجبرونا على ارتداء زي السجن الرمادي الخفيف في الأجواء الباردة".



وتضيف: "بعد ذلك نقلونا بجيب عسكري إلى معتقل عنتوت العسكري بين الخليل والقدس لمدة 8 أيام وأجبروني هناك أيضًا على خلع ملابسي وضربت وشتمت وتعرض لمواقف سيئة".



ويتعمد الجيش ترك المعتقلين والمعتقلات مقيدي الأيدي والأقدام لساعات طويلة، ويقوم بضربهم وتعذيبهم، وفق غبن التي واصلت حديثها: "في البداية، وضعنا في مكان اعتقد أنه خيمة، وبدأوا يستجوبوننا ويطرحون علينا أسئلة مرتبطة بالانتماء لحماس".



وتضيف: "عرض علي صور وقالوا هذا زوجك، قلت لهم هذا ليس زوجي، وإنما هناك تشابه أسماء فقط، وبعد قضاء 8 أيام من التحقيق والتعذيب أحضروا حافلة ونقلوني إلى سجن ديمونا".



لحظة الافراج



ونقل المعتقلون والمعتقلات إلى السجن بعد انتهاء التحقيق، ومكثوا 54 يومًا.

وتوضح أن الجيش قبل اطلاق سراحهم نقلهم إلى سجن جديد، قضوا ليلة كاملة فيه قبل ترحيلهم فجرًا، وهم معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي والأقدام إلى مكان كانوا يجهلونه.



وتقول غبن: "اجبرني الجنود على التوقيع على ورقة تفيد باستلام أماناتنا، حيث كان بحوزتي مجوهرات من الذهب بقيمة 12 ألف دينار أردني و3000 دينار أردني نقدًا ومقتنيات شخصية".



وتؤكد أن الجنود سرقوا كل مقتنياتها ولم يعيدوا إليها شيئًا عدا هويتها الشخصية فقط، ولم يفكوا قيودهم إلا عند وصولهم إلى معبر كرم أبو سالم، حيث كان هناك مندوبين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي تسلموا المعتقلين وسلموهم مبلغ 500 شيكل.



ولم تشعر بفرحة الإفراج حينها لأنها كانت تجهل مصير ومكان أطفالها الثلاثة.-(الأناضول)