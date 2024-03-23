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غزة.. دبابات إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ غرب خان يونس

3/23/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح السبت، بشكل مفاجئ في منطقة "مواصي القرارة" شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأفاد مراسل الأناضول بأن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت انطلاقاً من شرق شركة المطاحن الفلسطينية بين مدينتي خان يونس ودير البلح وصولا إلى منطقة "مواصي القرارة".


وأوضح أن الجيش أطلق نيران أسلحته الرشاشة وقذائف مدفعية تجاه منطقة المواصي المكتظة بخيام النازحين، فيما لم يتبين فورا إن أسفر ذلك عن سقوط ضحايا.


ووفق شهود عيان، فإن هذا التوغل المفاجئ والقصف دفعا مئات الفلسطينيين للنزوح مجددا نحو مدينة دير البلح (وسط) أو رفح في الجنوب سيرا على الأقدام.
وأشاروا إلى قيام الجرافات العسكرية الإسرائيلية بتجريف عدد من خيام النازحين والمباني في منطقة المواصي.


والمواصي تعد ضمن المناطق التي زعمت إسرائيل أنها آمنة ودعت الفلسطينيين للنزوح إليها، إلا أنها تواصل قصفها بشكل شبه يومي منذ نحو شهرين.


ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن الدمار الهائل بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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