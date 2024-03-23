محام فلسطيني لـ“ميديابارت”: الغرب متواطئ في الإبادة الجماعية في غزّة



وتساءل كيف يمكن لفرنسا والبلدان الغربية أن تنظر في المرآة في مواجهة هذه الإبادة الجماعية المستمرة؟ [...] كيف يمكن لجو بايدن ووزير خارجيته أن يقولا:“من المحزن جداً أن نرى الأطفال يموتون في غزة”، في حين أن كل ما يحتاجون إليه هو جملة واحدة لوقف كل شيء؟ ليس هناك وقف لإطلاق النار! كل شيء يحدث حسب رغبات نتنياهو ووزرائه”، يتابع راجي الصوراني،“حيث يستمر القتل الجماعي والدمار الشامل والمجاعة الجماعية والتهجير الجماعي. إننا أمام نكبة جديدة، حيث يمكن طرد مليون ونصف مليون شخص موجودين الآن في رفح، بالقرب من الحدود مع مصر في أي لحظة”.

وأوضح راجي الصوراني أن أهل غزة يشهدون منذ أشهر إبادة جماعية، وتلك ليست ادعاءات، بل إن محكمة العدل الدولية، وهي الأكثر أهمية في العالم، هي التي تحدثت عن“إبادة جماعية معقولة”.. أمام ذلك لا تفعل الدول الغربية شيئا! أكثر من ذلك يقتل الفلسطينيون بالأسلحة الأمريكية والأوروبية. والدول الوحيدة في أوروبا التي لا تتصرف بهذه الطريقة هي إسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسلوفينيا.



ودعا المحامي الفلسطيني الدول الأوروبية إلى احترام القانون والتصرف تجاه فلسطين كما تصرفوا تجاه أوكرانيا! وبإيقاف عمليات القتل والمجاعة وتهجير السكان، مشيراً إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، ولكن أيضًا الإسرائيلية، قامت بتوثيق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. فلماذا تستمر العلاقات التجارية وكأن شيئاً لم يكن، في حين تنص المعاهدة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة احترام حقوق الإنسان؟ يتساءل راجي الصوراني.



وتابع: لماذا إسرائيل في يوروفيجن؟ ولماذا تحضر إسرائيل الألعاب الأولمبية؟ إنهم كاذبون. فكيف يمكنك أن تثق بهم إلا إذا كنت غبيًا أو ساذجًا أو كليهما؟ إنهم يزودون الطائرات والقنابل. الجنود الغربيون يقاتلوننا. الفرنسيون والإيطاليون والأمريكيون. ليس سرا أن أهل غزة يرون ذلك. وتمارس إسرائيل احتلالاً عسكرياً وإجرامياً منذ عقود. إنها المهنة الأطول والأكثر توثيقًا في العالم. إن جنوب أفريقيا، وكذلك البرازيل، تعطي أوروبا درساً في الأخلاق وحقوق الإنسان.



وأوضح المحامي الفلسطيني أنه تعرض لتفجيرين، وبأنه من المستهدفين بسبب أنه يقوم ببناء قضايا جرائم حرب إسرائيلية في المحكمة. وانتهى به الأمر بالذهاب إلى مصر.



وقال راجي الصوراني إنه عايش حروب غزة الست، وحقق في العديد من جرائم الحرب، لكن هذه المرة، منذ اليوم الأول، فهم أن الأمر مختلف.. حيث إنه طلب لأول مرة من موظفي مؤسسته البالغ عددهم 65 موظفًا عدم مغادرة منازلهم، وتوثيق فقط ما يحدث في أحيائهم. وقد ذهب أحد عشر موظفاً إلى القاهرة، وسبعة إلى الضفة الغربية، فيما قُتل اثنان، أحدهم مع سبعة وثلاثين فردا من عائلته، وآخر مع سبعة من أقاربه.



واعتبر راجي الصوراني أن إسرائيل لا تهتم بالمحتجزين، موضحا أنها تحتجز حوالي ثلاثة آلاف أسير معتقل في الضفة الغربية، وأربعة آلاف أسير من غزة. وفي الحقيقة، هؤلاء الموجودون في غزة غير معروف حتى عددهم بالضبط، لأنه لا أحد يعرف من هو حي أو ميت بين أولئك الذين كانوا في إسرائيل في وقت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وشدد راجي الصوراني على أن الفلسطينيين يريدون نهاية لهذا الاحتلال. هذا كل شيء. لا يوجد أبدا احتلال عادل، معتبرا أنهم سيكونون سعداء بـ 22% من فلسطين التاريخية [الأراضي التي تحتلها إسرائيل]، وإمكانية تقرير مستقبلهم، مع مشهد سياسي يمكن أن يتغير مع إطلاق سراح الشخصيات البارزة من السجن، بما فيها مروان البرغوثي.



وتابع المحامي الفلسطيني التشديد على أنه لا يمكن إنكار وجود الشعب الفلسطيني، قائلاً:“لقد كنا دائما هناك. وسنبقى دائما هنا. ونحن جميعا أقوى لأن المجتمع المدني الأمريكي والأوروبي والعالمي يدعمنا. أريد أن أشكرهم: نحن فخورون بكم، ونعلم ما تفعلونه، أنتم مفتاح التغيير”.



يقول المحامي الفلسطيني“علاوة على ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي هو الذي يسيطر على كل شيء، لدرجة أن سلطة السجون الإسرائيلية لا تملك معلومات دقيقة. السجناء موجودون في معسكرات عسكرية. ما نعرفه هو أنه يتم استجوابهم أولاً ثم يتم إجراء التحقيق. السجناء ليس لديهم اسم، بل رقم فقط. لقد قمنا بتوثيق مئات حالات التعذيب. وهذا أمر غير مسبوق. قُتل بعض السجناء”.



“بعد ذلك، يتم استجواب السجناء من قبل جهاز الشين بيت الإسرائيلي [أجهزة المخابرات المحلية – ملاحظة المحرر] في معسكر للجيش بالقرب من القدس. كل هذا يحدث خارج القانون. تخيل ما يمكنهم فعله بهم في هذه الظروف. أعادت إسرائيل ودفنت العديد من الجثث في غزة. لا نعرف شيئًا عن هذه الجثث: لماذا وكيف احتجزتهم إسرائيل، ومن هم، ولا توجد طريقة للتعرف عليهم. إذا أضفت حالاتهم إلى جميع الوفيات المعروفة بالفعل، فلدينا جريمة جماعية يجب توثيقها”.



“يعيش الفلسطينيون الفترة الأكثر دموية وتدميرا في تاريخهم. ليس لدينا الحق في الاستسلام ولا الحق في أن نكون ضحايا جيدين في نظر العالم. نحن ندافع عن قضية عادلة. نحن في الاتجاه الصحيح للتاريخ. ما زلت متفائلاً استراتيجيًا وأعتزم توثيق الجرائم المستمرة بأسلحة القانون”.-(وكالات)