إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة 4 أشهر إضافية

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة 4 أشهر إضافية
التاريخ
3/23/2024 2:49:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت القناة "12"
العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامره لآلاف الجنود النظاميين بالخدمة 4
أشهر إضافية.
وأوضحت القناة أن هذه
الخطوة تهدف إلى السماح للجيش بالتعامل مع استمرار الحرب.
وأضافت أن خطوة جيش
الاحتلال محاولة للتحايل على عدم قدرة الدولة على تمديد الخدمة النظامية للجنود،
في ظل الجدل حول قانون التجنيد.
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