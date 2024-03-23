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إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة 4 أشهر إضافية

3/23/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت القناة "12" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامره لآلاف الجنود النظاميين بالخدمة 4 أشهر إضافية.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تهدف إلى السماح للجيش بالتعامل مع استمرار الحرب.

وأضافت أن خطوة جيش الاحتلال محاولة للتحايل على عدم قدرة الدولة على تمديد الخدمة النظامية للجنود، في ظل الجدل حول قانون التجنيد.

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