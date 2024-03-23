أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة يدعون بايدن إلى توجيه نتنياهو للمسار الصحيح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو 600 من أهالي 81 "محتجزا"
إسرائيليا في قطاع غزة بعثوا برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربوا فيها عن
إحباطهم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا يقوم بما يكفي لإطلاق
سراح ذويهم.
ودعا أهالي الأسرى
بايدن وإدارته إلى التدخل للمساعدة وتوجيه نتنياهو "نحو مسار العمل
الصحيح" الذي يفضي في النهاية إلى إعادة ذويهم إلى منازلهم، بحسب الصحيفة.
وجاء في الرسالة:
"إننا نتواصل معكم لأننا نشعر بالإحباط والقلق المتزايدين إزاء عدم استمرار
التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي ومجلس الحرب فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين".
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