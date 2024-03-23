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أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة يدعون بايدن إلى توجيه نتنياهو للمسار الصحيح

3/23/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو 600 من أهالي 81 "محتجزا" إسرائيليا في قطاع غزة بعثوا برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربوا فيها عن إحباطهم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا يقوم بما يكفي لإطلاق سراح ذويهم.
ودعا أهالي الأسرى بايدن وإدارته إلى التدخل للمساعدة وتوجيه نتنياهو "نحو مسار العمل الصحيح" الذي يفضي في النهاية إلى إعادة ذويهم إلى منازلهم، بحسب الصحيفة.

وجاء في الرسالة: "إننا نتواصل معكم لأننا نشعر بالإحباط والقلق المتزايدين إزاء عدم استمرار التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي ومجلس الحرب فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين".

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