ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 136



وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان اليوم، إن الصحفيين عبد الرحمن صايمة المصور في قناة رقمي "تي في" والدكتور محمود عيسى، مقدم البرامج الدينية بقناة القدس اليوم الفضائية، استشهدا بقصف الاحتلال منزلين، كما استشهد الصحفي محمد الريفي المصور مع عدة وسائل إعلام، متأثراً بإصابته عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

MENAFN23032024000072011014ID1108013375