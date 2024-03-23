ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 136

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 136
التاريخ
3/23/2024 2:49:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد ثلاثة صحفيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 136.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان اليوم، إن الصحفيين عبد الرحمن صايمة المصور في قناة رقمي "تي في" والدكتور محمود عيسى، مقدم البرامج الدينية بقناة القدس اليوم الفضائية، استشهدا بقصف الاحتلال منزلين، كما استشهد الصحفي محمد الريفي المصور مع عدة وسائل إعلام، متأثراً بإصابته عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.
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