بوتين: منفذو هجوم كروكوس حاولوا الفرار إلى أوكرانيا



ووصف الرئيس بوتين في خطاب للشعب الروسي بعد الهجوم على قاعة كروكوس قرب موسكو ما حدث في كروكوس بأنه هجوم إرهابي دموي وهمجي.

وأضاف الرئيس بوتين: "عشرات الأبرياء راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كروكوس وأعرب عن تعازي الصادقة لجميع الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأحبائهم".



وأعلن الرئيس بوتين الحداد الوطني في روسيا، يوم غدا الأحد 24 آذار /مارس، على ضحايا قتلى العمل الإرهابي في كروكوس.



وأكد الرئيس بوتين أن المجرمين أطلقوا النار بدم بارد لقتل الروس مثلما فعل النازيون قبل ذلك.



وقال: "لقد شرع المجرمون بدم بارد وبشكل متعمد في قتل مواطنينا وأطفالنا وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، تمامًا كما فعل النازيون قبل ذلك عندما ارتكبوا مذابح في الأراضي المحتلة".



وأشار إلى أن منفذو هجوم كروكوس الإرهابي حاولوا التوجه إلى أوكرانيا حيث تم إعداد مهرب لهم.



وأوضح بوتين أن سلطات التحقيق وإنفاذ القانون ستفعل كل شيء للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس.