Saturday, 23 March 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين: منفذو هجوم كروكوس حاولوا الفرار إلى أوكرانيا

3/23/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خاطب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، المواطنين الروس بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.


ووصف الرئيس بوتين في خطاب للشعب الروسي بعد الهجوم على قاعة كروكوس قرب موسكو ما حدث في كروكوس بأنه هجوم إرهابي دموي وهمجي.
وأضاف الرئيس بوتين: "عشرات الأبرياء راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كروكوس وأعرب عن تعازي الصادقة لجميع الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأحبائهم".


وأعلن الرئيس بوتين الحداد الوطني في روسيا، يوم غدا الأحد 24 آذار /مارس، على ضحايا قتلى العمل الإرهابي في كروكوس.


وأكد الرئيس بوتين أن المجرمين أطلقوا النار بدم بارد لقتل الروس مثلما فعل النازيون قبل ذلك.


وقال: "لقد شرع المجرمون بدم بارد وبشكل متعمد في قتل مواطنينا وأطفالنا وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، تمامًا كما فعل النازيون قبل ذلك عندما ارتكبوا مذابح في الأراضي المحتلة".


وأشار إلى أن منفذو هجوم كروكوس الإرهابي حاولوا التوجه إلى أوكرانيا حيث تم إعداد مهرب لهم.


وأوضح بوتين أن سلطات التحقيق وإنفاذ القانون ستفعل كل شيء للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس.

MENAFN23032024000072011014ID1108013373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث