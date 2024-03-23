غوتيريس: منع دخول المساعدات لغزة فضيحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.
وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت خلال زيارة للجانب المصري من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة إن "منع دخول المساعدات فضيحة أخلاقية، وإن الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوساً لا ينتهي".
واستنكر وقوف الشاحنات على جانب من المعبر بينما المجاعة على الجانب الآخر، مطالبا بالسماح بدخول جميع المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
وحذر من أن أي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ على المدنيين الفلسطينيين والمحتجزين وشعوب المنطقة"، في إشارة إلى مخطط إسرائيلي شنّ هجوم على رفح، الذي يلقى رفضا دوليا.
وأوضح غوتيريس أن هدف زيارته تسليط الضوء على الصعوبات والآلام التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وأن الغالبية العظمى من دول العالم سئمت ما يحدث في غزة.
MENAFN23032024000072011014ID1108013372
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.