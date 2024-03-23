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غوتيريس: منع دخول المساعدات لغزة فضيحة

3/23/2024 2:48:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.


وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت خلال زيارة للجانب المصري من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة إن "منع دخول المساعدات فضيحة أخلاقية، وإن الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوساً لا ينتهي".


واستنكر وقوف الشاحنات على جانب من المعبر بينما المجاعة على الجانب الآخر، مطالبا بالسماح بدخول جميع المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين.


وحذر من أن أي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ على المدنيين الفلسطينيين والمحتجزين وشعوب المنطقة"، في إشارة إلى مخطط إسرائيلي شنّ هجوم على رفح، الذي يلقى رفضا دوليا.


وأوضح غوتيريس أن هدف زيارته تسليط الضوء على الصعوبات والآلام التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وأن الغالبية العظمى من دول العالم سئمت ما يحدث في غزة.

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