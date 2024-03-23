Saturday, 23 March 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


32142 شهيدا و74412 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

3/23/2024 2:48:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32142 شهيدا و74412 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.


وأشارت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ169 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 72 شهيدا و114 مصابا خلال الساعات الماضية.


وأضافت "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

MENAFN23032024000072011014ID1108013371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث