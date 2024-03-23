32142 شهيدا و74412 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة



وأشارت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ169 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 72 شهيدا و114 مصابا خلال الساعات الماضية.



وأضافت "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".