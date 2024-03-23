الصفدي يدين الهجوم الإرهابي في موسكو باتصال هاتفي مع لافروف



وأعرب الصفدي عن أصدق التعازي للحكومة الروسية والشعب الروسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وخاصة الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي بأكمله للتصدي له ومحاربته.



وارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة والذي تبناه "داعش الإرهابي"، إلى 133 على الأقل، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية السبت.