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الصفدي يدين الهجوم الإرهابي في موسكو باتصال هاتفي مع لافروف

3/23/2024 2:48:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، السبت، اتصالاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء في ‎موسكو الجمعة.


وأعرب الصفدي عن أصدق التعازي للحكومة الروسية والشعب الروسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.


وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وخاصة الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي بأكمله للتصدي له ومحاربته.


وارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة والذي تبناه "داعش الإرهابي"، إلى 133 على الأقل، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية السبت.

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