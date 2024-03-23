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إطلاق بوستر أساطير في قادم الزمان 2 في طوكيو

3/23/2024 2:21:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تزامنًا مع فعالية أنمي جابان في طوكيو، أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" عن البوستر العربي والياباني للموسم الثاني من مسلسل الأنمي السعودي "أساطير في قادم الزمان2". حيث يتم تجسيد الموسم الثاني في مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" والتي تُعد أكبر تجمعا صناعيا عائما في العالم. الجدير بالذكر أن الموسم الثاني من المسلسل من المنتظر أن يُطلق خلال هذا العام بعد نجاح الموسم الأول بتحقيق أكثر من 100 مليون مشاهدة عالميًا. وقد تم انتاج مسلسل "أساطير في قادم الزمان2" بالتعاون مع استديو "توي أنيميشن" الياباني الشهير، الذي قدم الكثير من الأعمال ومن أهمها ون بيس ودراغون بول.

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