إطلاق بوستر أساطير في قادم الزمان 2 في طوكيو

(MENAFN
- Al Watan) تزامنًا مع فعالية أنمي جابان في طوكيو، أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" عن البوستر العربي والياباني للموسم الثاني من مسلسل الأنمي السعودي "أساطير في قادم الزمان2". حيث يتم تجسيد الموسم الثاني في مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" والتي تُعد أكبر تجمعا صناعيا عائما في العالم. الجدير بالذكر أن الموسم الثاني من المسلسل من المنتظر أن يُطلق خلال هذا العام بعد نجاح الموسم الأول بتحقيق أكثر من 100 مليون مشاهدة عالميًا. وقد تم انتاج مسلسل "أساطير في قادم الزمان2" بالتعاون مع استديو "توي أنيميشن" الياباني الشهير، الذي قدم الكثير من الأعمال ومن أهمها ون بيس ودراغون بول.
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