التعريف بالفرص التطوعية في أسرتنا عون

(MENAFN
- Al Watan) أطلق مجلس شؤون الأسرة الحملة التوعية "أسرتنا عون" في نسختها الأولى، ويسعى المجلس من خلال هذه الحملة التي تمتد لسبعة أيام وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجهات وجمعيات القطاع غير الربحي؛ إلى التعريف بالفرص التطوعية التي تقدمها المنصة الوطنية للتطوع، والمتوائمة مع أفراد الأسرة، بأساليب توعوية علمية ذات أبعاد نفسية واجتماعية متعددة.
وأوضحت الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أنّ حملة "أسرتنا عون" تأتي في سياق التأكيد على دور المجلس في تعزيز الوعي بأهمية تمكين الأسرة واستدامتها، واستمرار مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية، وفق أهداف رؤية السعودية 2030.
مضيفة أنّ الحملة تركز على الأبعاد العميقة لمفهوم التطوع وتبسيطه لكل أفراد المجتمع، عبر نشر الرسائل التوعوية المباشرة والموجهة بشكل أساسي لأفراد الأسرة وخاصة المرأة وكبار السن والطفل.
وبينت أنّ الحملة تعمل على تحفيز الأسر، وتمهيد الطريق أمامها لتقديم العون والمساعدة المجتمعية، من خلال توجيه أفرادها نحو المجالات التطوعية المتاحة لهم والمناسبة لقدراتهم وخبراتهم.
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