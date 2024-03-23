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التعريف بالفرص التطوعية في أسرتنا عون

3/23/2024 2:21:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مجلس شؤون الأسرة الحملة التوعية "أسرتنا عون" في نسختها الأولى، ويسعى المجلس من خلال هذه الحملة التي تمتد لسبعة أيام وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجهات وجمعيات القطاع غير الربحي؛ إلى التعريف بالفرص التطوعية التي تقدمها المنصة الوطنية للتطوع، والمتوائمة مع أفراد الأسرة، بأساليب توعوية علمية ذات أبعاد نفسية واجتماعية متعددة.
وأوضحت الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أنّ حملة "أسرتنا عون" تأتي في سياق التأكيد على دور المجلس في تعزيز الوعي بأهمية تمكين الأسرة واستدامتها، واستمرار مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية، وفق أهداف رؤية السعودية 2030.
مضيفة أنّ الحملة تركز على الأبعاد العميقة لمفهوم التطوع وتبسيطه لكل أفراد المجتمع، عبر نشر الرسائل التوعوية المباشرة والموجهة بشكل أساسي لأفراد الأسرة وخاصة المرأة وكبار السن والطفل.
وبينت أنّ الحملة تعمل على تحفيز الأسر، وتمهيد الطريق أمامها لتقديم العون والمساعدة المجتمعية، من خلال توجيه أفرادها نحو المجالات التطوعية المتاحة لهم والمناسبة لقدراتهم وخبراتهم.

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