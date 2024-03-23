ارتفاع شهداء غزة إلى 32142 والحصار يقتل المرضى بالمستشفيات

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 169 على التوالي إلى 32142 شهيداً، والجرحى إلى نحو 74412 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ، أن 72 فلسطينياً استشهدوا خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأصيب نحو 114 بجروح جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
إلى ذلك، أعلنت الصحة الفلسطينية، عن وفاة خمسة جرحى من المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة منذ اسبوع، نتيجة نفاذ الأدوية وعدم تلقيهم العلاج.
وقالت الوزارة في بيان لها : إن مجمع الشفاء الطبي الذي يتواجد به جرحى ومرضى بات بدون مياه أو طعام أو خدمات صحية، والجرحى بحالة صحية سيئة جداً وقد تعفنت جروحهم، وذلك بسبب مواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمانهم من العلاج، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين وجهوا مناشدات لكافة المؤسسات الأممية و المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم.
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