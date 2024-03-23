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ارتفاع شهداء غزة إلى 32142 والحصار يقتل المرضى بالمستشفيات

3/23/2024 2:21:15 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 169 على التوالي إلى 32142 شهيداً، والجرحى إلى نحو 74412 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ، أن 72 فلسطينياً استشهدوا خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأصيب نحو 114 بجروح جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
إلى ذلك، أعلنت الصحة الفلسطينية، عن وفاة خمسة جرحى من المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة منذ اسبوع، نتيجة نفاذ الأدوية وعدم تلقيهم العلاج.
وقالت الوزارة في بيان لها : إن مجمع الشفاء الطبي الذي يتواجد به جرحى ومرضى بات بدون مياه أو طعام أو خدمات صحية، والجرحى بحالة صحية سيئة جداً وقد تعفنت جروحهم، وذلك بسبب مواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمانهم من العلاج، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين وجهوا مناشدات لكافة المؤسسات الأممية و المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم.

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