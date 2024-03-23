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اعترافات مثيرة لأحد منفذي هجوم موسكو

3/23/2024 2:21:15 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر اعترافات أحد المشتبه بهم في تنفيذ هجوم موسكو، الذي وقع مساء الجمعة وأودى بحياة أكثر من 100 شخص.
وقال المحتجز، الذي عرّف عن نفسه باسم "فريدون شمس الدين"، من مواليد 1998، إنه وصل من تركيا يوم 4 مارس الحالي.
وأضاف أنه تم تجنيده عبر تطبيق تلغرام قبل شهر تقريبا، موضحا أنه كان يستمع إلى محاضرات أحد الدعاة فاتصل به شخص قال إنه مساعد للداعية.
وأبرز شمس الدين: "لقد راسلوني عبر تلغرام، عرضوا علي مبلغ 500 ألف روبل (نحو 5 آلاف دولار) مقابل تنفيذ عملية قتل عشوائي، وكانت مهمتي ببساطة قتل الموجودين في المكان الذي حددوه".
وادعى المتحدث نفسه أن "نصف المبلغ قد تم تحويله بالفعل إلى الحساب الخاص به".
وأعلن فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان الذي يسمى "ولاية خراسان" أو "داعش خراسان"، مسؤوليته عن هجوم موسكو.
وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".
وأضاف البيان أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، في أول تعليق له على هجوم موسكو إنه سيتم عقاب كل من يقف وراء الهجوم، واصفا ما حصل بـ"العمل الإرهابي المنظم".

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