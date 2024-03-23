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إعلام روسي: وكالات الأنباء العالمية تبنت إعلانا مزورا حول تورط داعش

3/23/2024 2:21:15 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت وسائل إعلام روسية إن وكالات الأنباء العالمية تواصل الترويج للإعلان المزور الذي نشر مساء الجمعة ويزعم تبني "داعش" مسؤولية الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وتصر وكالات الأنباء على اعتماد تلك الرواية المدلسة بالرغم من تأكيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المسلحين اعتزموا بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي عبور الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما أكد أنه كانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني.
وأضافت المخابرات الروسية في بيان أنه تم التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي بعناية وتم وضع الأسلحة والذخيرة في مخبأ معد مسبقا، علما أن أحد المشتبه بهم في هجوم "كروكوس" الإرهابي الذي عرف عن نفسه بأنه رجب علي زاده قال أثناء الاستجواب إنه ألقى السلاح مع شركائه في طريقه إلى مقاطعة روسية قرب الحدود الأوكرانية.
وكالة "أ ف ب" جددت يوم السبت نشر تفاصيل الإعلان المزور الذي يحمّل "داعش" المسؤولية عن الهجوم الإرهابي، حتى أنها وصفته بالهجوم المميت وليس الإرهابي.
وقالت الوكالة الفرنسية إن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم المميت في موسكو الجمعة دون أي تفاصيل حول مرتكبيه، مشيرة إلى أن خبراء في قضايا الإرهاب يشتبهون بأنهم ينتمون إلى "فرع التنظيم الأفغاني" - ولاية خراسان.
ولم تكتف الوكالة بإعطاء طابع رسمي للإعلان المزور، بل تعمقت في تاريخ "فرع التنظيم الأفغاني - ولاية خراسان" وذكرت عددا من العمليات التي نفذها التنظيم الإرهابي.
وأفادت "أ ف ب" نقلا عن مدير مركز أبحاث مشروع مكافحة التطرف (CEP) وخبير الأمم المتحدة السابق في مجال الإرهاب، هانز جيكوب شندلر، بأن "الفرع المحلي للتنظيم في أفغانستان" تأسس على يد عناصر من تنظيم "داعش" جاؤوا من سوريا والعراق.
وأكد شندلر لوكالة "فرانس برس" أن "روابط وثيقة للغاية تربطهم مع المركز، أكثر من أي فرع آخر ويحصلون على الأموال التي يحتاجونها".
كما نقلت أيضا تصريحات المحلّل وكاس ويبر أحد مؤسسي شبكة الأبحاث "ميليتانت واير"، الذي صرح بأن "تنظيم "داعش" في ولاية خراسان فرض نفسه كأكثر فرع للتنظيم توجها دوليا ونشر دعايات بلغات عدة أكثر من أي فرع آخر.
وتذكر الوكالة أن الشرطة وأجهزة الاستخبارات الغربية والروسية أيضا كانت تتعقب منذ فترة طويلة تنظيم "داعش - ولاية خراسان"، حيث أشارت إلى العملية الأمنية التي قام بها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وإحباطه هجوما مسلحا على رعية أحد المعابد اليهودية في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو وتحييد أعضاء خلية "داعشية" تابعة لتنظيم "ولاية خراسان الإرهابية" في أفغانستان كانت تعد لتنفيذ هذا الهجوم.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة "رويترز" كانت من أول الوكالات التي نشرت مساء الجمعة خبرا أفادت من خلاله بأن تنظيم "داعش" أعلن تبنيه الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو، وهو إعلان شككت فيه العديد من وسائل الإعلام بما فيها الروسية.
ومساء الجمعة اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى.
وأفادت لجنة التحقيق الروسية صباح السبت بارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 133 شخصا بينهم أطفال، فيما أكدت السلطات نقل أكثر من 100 شخص إلى مستشفيات، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.

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