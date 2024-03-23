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بوتين يكشف معلومات عن منفذي مذبحة كروكوس سيتي

3/23/2024 2:21:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اعتقال جميع المتورطين في الهجوم على صالة الحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الذي راح ضحيته حسب آخر حصيلة معلنة 133 شخصا، مشيراً إلى أنهم كانوا يعتزمون الفرار إلى أوكرانيا وأنهم جميع من الأجانب دون أن يحدد جنسياتهم.
وقال في كلمة متلفزة "أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين... أعلن يوم 24 مارس يوم حداد وطني".
وأضاف أن "المسلحين الأربعة أوقفوا قبل أن تتاح لهم فرصة عبور الحدود إلى أوكرانيا".
وكانت أجهزة الأمن الروسية أكّدت، السبت، أن المشتبه بهم في الهجوم كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.
وقال بوتين إن "الإرهابيين والقتلة واللإنسانيين سيواجهون مصيرا لن يحسدوا عليه" معلنا الأحد يوم حداد وطني.
وأكّدت أجهزة الأمن الروسية، اليوم السبت، أن المشتبه بهم في هجوم موسكو كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار، فقد أوردت وكالة "تاس" للأنباء نقلاً عن أجهزة الأمن الروسية قولها: "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون المغادرة عبر الحدود الروسية الأوكرانية، وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني".
وتجزم رواية الأجهزة الأمنية الروسية بأن المسلّحين تلقّوا تدريباً عسكرياً أو تدربوا على الرماية، وفق ما نقلته صحيفة "كوميرسانت" الروسية، لافتة إلى أنهم تعاملوا بشكل منسق، وكأنهم اعتادوا مثل هذه الأعمال.
وما يعزّز واقعية هذه الفرضية الهدوء الذي توجّهت به المجموعة من مرتدي أزياء تمويهية إلى قاعة العروض، وكأنها عناصر أمنية تتولى تأمين الفعاليات، ثم أطلقت النار عبر زجاجات الأبواب والواجهة، وأصبحت تقتل كل من صادفته في طريقها، ولاذت بالفرار في نهاية المطاف.

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