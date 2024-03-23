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الداخلية الروسية: بعض المشتبه بهم من طاجيكستان

3/23/2024 2:21:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، أن المشتبه في تنفيذهم الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة أجانب وليس بينهم مواطنون روس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، في بيان إن المشتبه فيهم الأربعة الذين أوقفوا هم "مواطنون أجانب" دون تحديد جنسياتهم، وأكدت وسائل إعلام روسية ونائب روسي في وقت سابق أن بعض المشتبه فيهم من طاجيكستان.
وأضافت فولك: "تداولت عدد من قنوات التلغرام وشبكات التواصل الاجتماعي اليوم مزاعم مفادها أن أربعة من المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 مارس في قاعة كروكوس والذين فروا في سيارة رينو لوغان وتم اعتقالهم بعد ذلك في منطقة بريانسك، هم مواطنون روس، وهذه المعلومات غير صحيحة فجميعهم أجانب".
وتابعت: "تقوم أقسام الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الروسية بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتحقق بعناية في الأسباب والدوافع، ومعرفة مدة إقامة كل من المحتجزين على الأراضي الروسية، وتحديد عناوين إقامتهم الفعلية بالإضافة إلى الظروف المهمة الأخرى".
ودعت فولك الصحفيين والمدونين إلى الامتناع عن نشر معلومات لم يتم التحقق منها وتحليلات مسبقة، مشددة على أن التقارير الصادرة عن الهيئات الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة والدقيقة بهذا الصدد.
وأعلنت السلطات الروسية مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة آخرين جراء قيام مجهولين بإطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو مساء الجمعة وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.
وتداولت وسائل الإعلام لقطات تظهر إلقاء القبض على منفذي هجوم "كروكس سيتي هول" الإرهابي في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.
وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.
وتم احتجاز الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

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