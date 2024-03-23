استمرار هطول الأمطار على الرياض

(MENAFN
- Al Watan) تشهد العاصمة الرياض هذا المساء، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، ارتوت على إثرها الأرض.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة المطرية، يصحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول جراء غزارة الأمطار، وصواعق رعدية.
من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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