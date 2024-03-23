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استمرار هطول الأمطار على الرياض

3/23/2024 2:21:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد العاصمة الرياض هذا المساء، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، ارتوت على إثرها الأرض.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة المطرية، يصحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول جراء غزارة الأمطار، وصواعق رعدية.
من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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