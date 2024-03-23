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أمطار في 6 مناطق والقصيم تسجّل أعلى كمية بـ 10 ملمترات

3/23/2024 2:21:14 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقة القصيم أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (10.0) ملم، في الفوارة ببريدة، وذلك ضمن (6) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح الجمعة 22 مارس 2024م.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت (29) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الخميس 21 مارس، وحتى التاسعة صباح الجمعة 22 مارس2024؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، حائل، الحدود

وأوضح التقرير أن منطقة الشرقية سجّلت (3.2) ملم في حرس الحدود الرقعي بحفر الباطن، و(3.0) ملم في جزيرة جنة بالجبيل، و(2.1) في النعيرية , فيما سجّلت المدينة المنورة (1.8) ملم في الحسو بالحناكية. وسجّلت الحدود الشمالية (2.0) ملم في عرعر. وفي حائل سجّلت الغزالة (1.6) ملم، بينما سجّلت محطة القطار في المجمعة بمنطقة الرياض (1.4) ملم، وسجلت المجمعة (1.2) ملم، ورماح (1.1) ملم.

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