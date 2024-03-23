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تداول 685 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر الشهر الماضى

3/23/2024 2:21:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بـ”جرجوب” شهدت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 685 ألف طن بضائع عامة خلال شهر فبراير الماضى. ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة حصلت ((البورصة)) على نسخة منه سجلت الصادرات تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% مقارنة بصادرات فبراير 2023. وحققت الواردات تداول 270 ألف طن خلال فبراير الماضى بنسبة زيادة 54% مقارنة بالواردات خلال الفترة نفسها العام الماضى. ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة بتقديم جميع التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير جميع الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة. وأشار ((عبدالرحيم)) إلى أن زيادة الصادرات على الواردات بموانئ الهيئة تأتى نتيجة الاهتمام بتطوير الموانئ وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية. ولفت إلى أعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم جميع التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية. وشهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن. وسجل ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% على الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع وحقق ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% على الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، فيما شهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات.

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