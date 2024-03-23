تداول 685 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر الشهر الماضى

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تداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بـ”جرجوب” شهدت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 685 ألف طن بضائع عامة خلال شهر فبراير الماضى. ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة حصلت ((البورصة)) على نسخة منه سجلت الصادرات تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% مقارنة بصادرات فبراير 2023. وحققت الواردات تداول 270 ألف طن خلال فبراير الماضى بنسبة زيادة 54% مقارنة بالواردات خلال الفترة نفسها العام الماضى. ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة بتقديم جميع التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير جميع الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة. وأشار ((عبدالرحيم)) إلى أن زيادة الصادرات على الواردات بموانئ الهيئة تأتى نتيجة الاهتمام بتطوير الموانئ وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية. ولفت إلى أعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم جميع التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية. وشهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن. وسجل ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% على الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع وحقق ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% على الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، فيما شهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات.
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