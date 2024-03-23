481.6 مليون جنيه أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي في 2023 بزيادة 77 % عن 2022

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت الجمعية العامة العادية (الثامنة والعشرون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية للعام المالي 2023، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي شهد تحقيق صافي ربح قدره 481.6 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح عام 2022 الذي بلغ 272.4 مليون جنيه ، بنسبة زيادة قدرها 77 % عن العام السابق 2022، و بلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام 2.27 جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ 1.29 جنيه.

وأقرت الجمعية توزيع مبلغ 50 قرشا لكل سهم كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023.

موضوعات“التضامن” تطلق“الاستراتيجية الوطنية للتطوع” مايو المقبل “المالية”: نعمل مع الشركاء الدوليين لتطوير النموذج المصرى فى التغطية الصحية “تنمية المشروعات”: نتعاون مع المؤسسات الأهلية للوصول إلى السيدات في المناطق الأكثر احتياجا

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الذي عقد اليوم برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة وبحضور المساهمين وممثلي المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الجبالي عددا من الإنجازات التي تمت خلال العام المالي 2023 حيث قامت الشركة بتنفيذ وتطوير العديد من الأنشطة التي تدر عائدا عليها بشكل كبير ومن أهمها تحديث وتطوير مركز إحياء التراث السمعي والبصري والذي يلعب دوراً مهماً في إحياء التراث القديم من الكنوز الوثائقية المصورة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وساهم بإيجابية في الانفتاح على الأسواق العربية والمصرية وقام بترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية خلال العام الماضي.

وأشار إلى الاتفاق الذي تم في هذ الشأن مع الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة، على ترميم 300 فيلم روائي قديم من كلاسيكيات السينما المصرية، مضيفا أن المركز قام أيضا من الانتهاء من ترميم مجموعة من التسجلات النادرة للقرأن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.

كما ألقى الضوء على توجه الشركة خلال العام الماضي إلى فتح آفاق جديدة مع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها السينمائية في مصر من خلال لجنة مصر للأفلام بالمدينة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث قامت بالإشراف على تنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والعربية خلال العام الماضي، وشهد عام 2023 إجراء عمليات تحديث وتطوير لإستديوهات مركز الخدمات الإعلامية بتزويده بتنقيات الــ 4k، تمهيداً لبث القنوات الإخبارية العاملة في مصر في الفترة المقبلة باستخدام هذه التقنيات والتي تعد الأحدث عالمياً في مجال البث.

وأضاف أن من الأمور المهمة التي حظيت باهتمام الشركة خلال عام 2023 الارتقاء بالعملية التعليمية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام من خلال دعم النواحي اللوجستية المتمثلة في إضافة معامل جديدة وكذلك استخدام أحدث الأجهزة التعليمية وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الطلبة خلال العام المالي 2023 / 2024.

وأشار الجبالي إلى التحديث والتطوير الذي شهده مركز التدريب بالمدينة (up skill)والذي كان له أكبر الأثر في إبرام العديد من برتوكولات التدريب مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، والمؤسسة العربية للاتصالات ( عرب سات ) مما يسهم في تعظيم إيرادات الشركة علي المدي الطويل.

وتطرق إلى عمليات التدعيم التي تمت للبنية التحتية بالمدينة خلال العام الماضي وذلك بالتعاقد مع وزارة الكهرباء للإشراف على تركيب محول كهربائي جديد، وكذلك إضافة خط صرف قطره 400 مم على شبكة الصرف الرئيسية، مشيرا إلى عمليات التحديث التي تتم بصورة مستمرة لفندق المدينة حيث تم تجديد أكثر من 100 غرفة وجناح به والتي تمثل حوالي 40 % من الطاقة الإيوائية للفندق ، كما تطرق الجبالي إلى الخطوة المهمة التي شهدتها المدينة مع بدايات العام الحالي بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع” ماجيك لاند الحكير” الذي يعد أول منطقة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط .

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن كل هذه الأمور الإيجابية أدت بشكل ملحوظ إلي تحسن الموقف المالي للشركة، وزيادة القيمة السوقية للسهم حيث تجاوز مبلغ 23 جنيهاً للسهم الواحد، مضيفاً أن هناك الكثير من المشروعات الكبيرة الجاري دراستها حالياً لتنفيذها في الفترة القادمة والتي تساهم في تعظيم الإيرادات.

وفي نهاية الجمعية أعرب الجبالي عن اعتزازه وتقديره للعمل مع مجلس الإدارة الحالي، وما يضمه من قامات تعمل بكل جهد، وإخلاص من أجل رفعة المدينة وكذلك تقديره لكافة العاملين والذين تمكنوا بمجهوداتهم من وضع مدينة الإنتاج الإعلامي في مكانتها الطبيعية الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة.

المصدر: