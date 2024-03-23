481.6 مليون جنيه أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي في 2023 بزيادة 77 % عن 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمدت الجمعية العامة العادية (الثامنة والعشرون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية للعام المالي 2023، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي شهد تحقيق صافي ربح قدره 481.6 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح عام 2022 الذي بلغ 272.4 مليون جنيه ، بنسبة زيادة قدرها 77 % عن العام السابق 2022، و بلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام 2.27 جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ 1.29 جنيه.
وأقرت الجمعية توزيع مبلغ 50 قرشا لكل سهم كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023.
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جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الذي عقد اليوم برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة وبحضور المساهمين وممثلي المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض الجبالي عددا من الإنجازات التي تمت خلال العام المالي 2023 حيث قامت الشركة بتنفيذ وتطوير العديد من الأنشطة التي تدر عائدا عليها بشكل كبير ومن أهمها تحديث وتطوير مركز إحياء التراث السمعي والبصري والذي يلعب دوراً مهماً في إحياء التراث القديم من الكنوز الوثائقية المصورة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وساهم بإيجابية في الانفتاح على الأسواق العربية والمصرية وقام بترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية خلال العام الماضي.
وأشار إلى الاتفاق الذي تم في هذ الشأن مع الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة، على ترميم 300 فيلم روائي قديم من كلاسيكيات السينما المصرية، مضيفا أن المركز قام أيضا من الانتهاء من ترميم مجموعة من التسجلات النادرة للقرأن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.
كما ألقى الضوء على توجه الشركة خلال العام الماضي إلى فتح آفاق جديدة مع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها السينمائية في مصر من خلال لجنة مصر للأفلام بالمدينة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث قامت بالإشراف على تنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والعربية خلال العام الماضي، وشهد عام 2023 إجراء عمليات تحديث وتطوير لإستديوهات مركز الخدمات الإعلامية بتزويده بتنقيات الــ 4k، تمهيداً لبث القنوات الإخبارية العاملة في مصر في الفترة المقبلة باستخدام هذه التقنيات والتي تعد الأحدث عالمياً في مجال البث.
وأضاف أن من الأمور المهمة التي حظيت باهتمام الشركة خلال عام 2023 الارتقاء بالعملية التعليمية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام من خلال دعم النواحي اللوجستية المتمثلة في إضافة معامل جديدة وكذلك استخدام أحدث الأجهزة التعليمية وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الطلبة خلال العام المالي 2023 / 2024.
وأشار الجبالي إلى التحديث والتطوير الذي شهده مركز التدريب بالمدينة (up skill)والذي كان له أكبر الأثر في إبرام العديد من برتوكولات التدريب مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، والمؤسسة العربية للاتصالات ( عرب سات ) مما يسهم في تعظيم إيرادات الشركة علي المدي الطويل.
وتطرق إلى عمليات التدعيم التي تمت للبنية التحتية بالمدينة خلال العام الماضي وذلك بالتعاقد مع وزارة الكهرباء للإشراف على تركيب محول كهربائي جديد، وكذلك إضافة خط صرف قطره 400 مم على شبكة الصرف الرئيسية، مشيرا إلى عمليات التحديث التي تتم بصورة مستمرة لفندق المدينة حيث تم تجديد أكثر من 100 غرفة وجناح به والتي تمثل حوالي 40 % من الطاقة الإيوائية للفندق ، كما تطرق الجبالي إلى الخطوة المهمة التي شهدتها المدينة مع بدايات العام الحالي بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع” ماجيك لاند الحكير” الذي يعد أول منطقة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط .
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن كل هذه الأمور الإيجابية أدت بشكل ملحوظ إلي تحسن الموقف المالي للشركة، وزيادة القيمة السوقية للسهم حيث تجاوز مبلغ 23 جنيهاً للسهم الواحد، مضيفاً أن هناك الكثير من المشروعات الكبيرة الجاري دراستها حالياً لتنفيذها في الفترة القادمة والتي تساهم في تعظيم الإيرادات.
وفي نهاية الجمعية أعرب الجبالي عن اعتزازه وتقديره للعمل مع مجلس الإدارة الحالي، وما يضمه من قامات تعمل بكل جهد، وإخلاص من أجل رفعة المدينة وكذلك تقديره لكافة العاملين والذين تمكنوا بمجهوداتهم من وضع مدينة الإنتاج الإعلامي في مكانتها الطبيعية الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108013336