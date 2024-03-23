فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لبريطانيا من سلبية إلى مستقرة

MENAFN - Al-Borsa News) عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للآفاق الاقتصادية للديون السيادية البريطانية من ((سلبية)) إلى ((مستقرة)) يوم الجمعة، مشيرة إلى تخفيف مخاطر السياسة الاقتصادية، مع إعادة تأكيد تصنيف (AA-) للبلاد.

وقالت فيتش في بيان إن مخاطر السياسة الاقتصادية تراجعت في بريطانيا منذ أن أصدرت توقعاتها ((السلبية)) في أكتوبر 2022، خلال فترة رئاسة الوزراء القصيرة لليز تروس.

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وأثارت الميزانية المصغرة الكارثية التي فرضتها حكومة تروس لخفض الضرائب اضطرابات اقتصادية وسياسية وأدت إلى رحيلها عن المنصب الأعلى في السياسة البريطانية بعد 49 يوماً فقط من تنصيبها.

وأضافت فيتش في بيانها ((نتوقع أن نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل مستقرة حتى نهاية عام 2025))، مضيفة أنها تتوقع انخفاض العجز المالي من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3.7% في عام 2025.

ورحبت فيتش أيضاً بالانخفاض الأخير في التضخم الاستهلاكي السنوي في المملكة المتحدة، والذي انخفض من ذروة بلغت 11.2% في أكتوبر تشرين الأول 2022 إلى 3.4% في فبراير من هذا العام.

وفي حين أن هذا يمثل تقدماً كبيراً، إلا أن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال عالقاً فوق مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

وقالت فيتش ((لقد تباطأ التضخم بشكل ملحوظ بسبب انخفاض أسعار الطاقة، لكن التضخم الأساسي وتضخم الخدمات لا يزال مرتفعاً نسبياً، ما يعكس جزئياً سوق العمل الذي لا يزال ضيقاً)).

وكانت بيانات رسمية أظهرت أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام، بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.

وسجلت بريطانيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر، بما يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.





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