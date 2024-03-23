((إيجيبت سات أوتو)) تعتزم طرح سيارتين كهربائيتين الربع الأخير من العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة ((إيجيبت سات أوتو)) تركيب خطوط الإنتاج الجديدة بمصنعها بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر خلال الربع الثالث من 2024، تمهيداً لتصنيع طرازين من السيارات الكهربائية وطرحهما خلال الربع الأخير.
قال الدكتور محمد الغمرى، رئيس مجلس إدارة شركة ((إيجيبت سات أوتو)) وعميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لـ((البورصة))، إن الشركة تعاقدت على استيراد خطوط الإنتاج اللازمة لتصنيع طرازين من السيارات الكهربائية، وسيتم تركيبها داخل المصنع بداية الربع الثالث من العام الجارى 2024.
موضوعات متعلقة
“الهجرة” تحذر المصريين بالخارج من النصب بـ”مبادرة السيارات” مبيعات سيارات بنتلي تهبط 11% في عام 2023 200 ألف جنيه تخفيضات بأسعار سيارات ((جاك))
أشار ((الغمرى)) إلى أن الشركة تخطط لاستيراد الـ40% من المستلزمات ومكونات الإنتاج لتصنيع السيارات بالمصنع الربع الثالث من العام الجارى، على أن يبدأ تقديم السيارتين الكهربائيتين خلال الربع الأخير من العام.
أكد أن الشركة تعتمد على مكونات محلية تصل نسبتها إلى 60% من إجمالى المستلزمات اللازمة للإنتاج، وتتعاون مع العديد من المصانع المصرية للصناعات المغذية لتصنيع المكونات المختلفة من (الزجاج، والاطارات، والكراسى، وغيرها).
أضاف أن السيارة الأولى تصل سرعتها إلى 60 كم لقطع مسافة تصل إلى 100 كم خلال الشحنة الواحدة، بينما السيارة الثانية تصل سرعتها إلى 80 كم وتقطع مسافة تصل إلى 200 كم خلال الشحنة الواحدة، وكلا منهما ينتمى لفئة السيارات (هاتشباك) الصغيرة لكى تتناسب مع الاستخدام داخل المدينة.
تابع: إن حجم الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج الجديدة يصل إلى 5 آلاف سيارة شهرياً، وتتطلع الشركة لطرح السيارتين للمدن بالسوق المحلى بمتوسطات أسعار من 150 ألف جنيه للسيارة الأولى وتصل إلى 190 ألفاً للسيارة الثانية.
وذكر، أن شركة إيجيبت سات أوتو هى إحدى شركات مجموعة إيجيبت سات جروب والتى تضم 3 شركات وهى شركة إيجيبت سات تيلكوم وهى خاصة بالاتصالات والأقمار الصناعية، والثانية شركة انوفات إيجيبت وهى خاصة بتصميم وتطوير منتجات تكنولوجية مصرية، والثالثة شركة إيجيبت سات أوتو وهى تعد أحدث شركات المجموعة والمتخصصة فى تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية.
ووافق مجلس الوزراء، خلال العام الماضى، على منح الرخصة الذهبية لشركة ((إيجيبت سات أوتو)) بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائى، والتروسيكل الكهربائى، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
MENAFN23032024000202011048ID1108013334
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.