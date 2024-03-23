((إيجيبت سات أوتو)) تعتزم طرح سيارتين كهربائيتين الربع الأخير من العام

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ((إيجيبت سات أوتو)) تركيب خطوط الإنتاج الجديدة بمصنعها بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر خلال الربع الثالث من 2024، تمهيداً لتصنيع طرازين من السيارات الكهربائية وطرحهما خلال الربع الأخير.

قال الدكتور محمد الغمرى، رئيس مجلس إدارة شركة ((إيجيبت سات أوتو)) وعميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لـ((البورصة))، إن الشركة تعاقدت على استيراد خطوط الإنتاج اللازمة لتصنيع طرازين من السيارات الكهربائية، وسيتم تركيبها داخل المصنع بداية الربع الثالث من العام الجارى 2024.

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أشار ((الغمرى)) إلى أن الشركة تخطط لاستيراد الـ40% من المستلزمات ومكونات الإنتاج لتصنيع السيارات بالمصنع الربع الثالث من العام الجارى، على أن يبدأ تقديم السيارتين الكهربائيتين خلال الربع الأخير من العام.

أكد أن الشركة تعتمد على مكونات محلية تصل نسبتها إلى 60% من إجمالى المستلزمات اللازمة للإنتاج، وتتعاون مع العديد من المصانع المصرية للصناعات المغذية لتصنيع المكونات المختلفة من (الزجاج، والاطارات، والكراسى، وغيرها).

أضاف أن السيارة الأولى تصل سرعتها إلى 60 كم لقطع مسافة تصل إلى 100 كم خلال الشحنة الواحدة، بينما السيارة الثانية تصل سرعتها إلى 80 كم وتقطع مسافة تصل إلى 200 كم خلال الشحنة الواحدة، وكلا منهما ينتمى لفئة السيارات (هاتشباك) الصغيرة لكى تتناسب مع الاستخدام داخل المدينة.

تابع: إن حجم الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج الجديدة يصل إلى 5 آلاف سيارة شهرياً، وتتطلع الشركة لطرح السيارتين للمدن بالسوق المحلى بمتوسطات أسعار من 150 ألف جنيه للسيارة الأولى وتصل إلى 190 ألفاً للسيارة الثانية.

وذكر، أن شركة إيجيبت سات أوتو هى إحدى شركات مجموعة إيجيبت سات جروب والتى تضم 3 شركات وهى شركة إيجيبت سات تيلكوم وهى خاصة بالاتصالات والأقمار الصناعية، والثانية شركة انوفات إيجيبت وهى خاصة بتصميم وتطوير منتجات تكنولوجية مصرية، والثالثة شركة إيجيبت سات أوتو وهى تعد أحدث شركات المجموعة والمتخصصة فى تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية.

ووافق مجلس الوزراء، خلال العام الماضى، على منح الرخصة الذهبية لشركة ((إيجيبت سات أوتو)) بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائى، والتروسيكل الكهربائى، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.