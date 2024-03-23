الإنتاج الإعلامى تنفذ 40% من أعمال تطوير فندق موفنبيك

MENAFN - Al-Borsa News) قال عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ، إن الشركة انتهت من تنفيذ 40% من أعمال تطوير فندق“موفنبيك”.

وأضاف الجبالى، أن عمليات التحديث تتم بصورة مستمرة لفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تم تجديد أكثر من 100 غرفة وجناح به، والتى تمثل حوالى 40% من الطاقة الإيوائية للفندق.

موضوعات50% من مبيعات“أوراسكوم للتنمية” خارج مصر عبر منصة“ماى أوراسكوم” ((طاقة عربية)).. نمو مدعوم بدخول أسواق جديدة تفاؤل حذر بأداء الأسهم المصرية الأسبوع الجارى

وأوضح الجبالى، خلال الجمعية العمومية للشركة، أن هناك عدة أمور إيجابية ساهمت فى تحسن الموقف المالى للشركة، وزيادة القيمة السوقية للسهم، كما تدرس الشركة عددا من المشروعات لتعظيم الإيرادات.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، اليوم السبت القوائم المالية للعام الماضى، وكذلك تقرير مراقبى الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2023.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 481.6 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بصافى ربح بلغ 272.4 مليون جنيه فى عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 77%، كما أقرت الجمعية توزيع مبلغ 50 قرشا لكل سهم.

وقال الجبالى، إن الشركة قامت بتنفيذ وتطوير العديد من الأنشطة التى تدر عائد عليها بشكل كبير، ومن أهمها تحديث وتطوير مركز إحياء التراث السمعى والبصرى.

وأضاف أن المركز انتهى من ترميم مجموعة من التسجيلات النادرة للقرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.

وأشار الجبالى إلى توجه الشركة خلال العام الماضى لفتح آفاق جديدة مع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها السينمائية فى مصر، من خلال لجنة مصر للأفلام بالمدينة، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التى لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية داخل مصر.

وقال إن الشركة أشرفت على تنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والعربية خلال العام الماضى، كما شهد عام 2023 إجراء عمليات تحديث وتطوير لاستديوهات مركز الخدمات الإعلامية بتزويده بتقنيات الـ 4k، تمهيداً لبث القنوات الإخبارية العاملة فى مصر فى الفترة المقبلة من خلالها.

كما شدد على اهتمام الشركة بالارتقاء بالعملية التعليمية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، من خلال دعم النواحى اللوجستية، المتمثلة فى إضافة معامل جديدة، وكذلك استخدام أحدث الأجهزة التعليمية، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الطلبة خلال العام الحالى.

كما أشار الجبالى إلى التحديث والتطوير الذى شهده مركز التدريب بالمدينة up skill، ما أدى إلى توقيع العديد من بروتوكولات التدريب مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، والمؤسسة العربية للاتصالات“عرب سات” مما يساهم فى تعظيم إيرادات الشركة على المدى الطويل.