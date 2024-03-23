الإنتاج الإعلامى تنفذ 40% من أعمال تطوير فندق موفنبيك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ، إن الشركة انتهت من تنفيذ 40% من أعمال تطوير فندق“موفنبيك”.
وأضاف الجبالى، أن عمليات التحديث تتم بصورة مستمرة لفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تم تجديد أكثر من 100 غرفة وجناح به، والتى تمثل حوالى 40% من الطاقة الإيوائية للفندق.
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وأوضح الجبالى، خلال الجمعية العمومية للشركة، أن هناك عدة أمور إيجابية ساهمت فى تحسن الموقف المالى للشركة، وزيادة القيمة السوقية للسهم، كما تدرس الشركة عددا من المشروعات لتعظيم الإيرادات.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، اليوم السبت القوائم المالية للعام الماضى، وكذلك تقرير مراقبى الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2023.
وحققت الشركة صافى ربح قدره 481.6 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بصافى ربح بلغ 272.4 مليون جنيه فى عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 77%، كما أقرت الجمعية توزيع مبلغ 50 قرشا لكل سهم.
وقال الجبالى، إن الشركة قامت بتنفيذ وتطوير العديد من الأنشطة التى تدر عائد عليها بشكل كبير، ومن أهمها تحديث وتطوير مركز إحياء التراث السمعى والبصرى.
وأضاف أن المركز انتهى من ترميم مجموعة من التسجيلات النادرة للقرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.
وأشار الجبالى إلى توجه الشركة خلال العام الماضى لفتح آفاق جديدة مع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها السينمائية فى مصر، من خلال لجنة مصر للأفلام بالمدينة، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التى لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية داخل مصر.
وقال إن الشركة أشرفت على تنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والعربية خلال العام الماضى، كما شهد عام 2023 إجراء عمليات تحديث وتطوير لاستديوهات مركز الخدمات الإعلامية بتزويده بتقنيات الـ 4k، تمهيداً لبث القنوات الإخبارية العاملة فى مصر فى الفترة المقبلة من خلالها.
كما شدد على اهتمام الشركة بالارتقاء بالعملية التعليمية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، من خلال دعم النواحى اللوجستية، المتمثلة فى إضافة معامل جديدة، وكذلك استخدام أحدث الأجهزة التعليمية، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الطلبة خلال العام الحالى.
كما أشار الجبالى إلى التحديث والتطوير الذى شهده مركز التدريب بالمدينة up skill، ما أدى إلى توقيع العديد من بروتوكولات التدريب مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، والمؤسسة العربية للاتصالات“عرب سات” مما يساهم فى تعظيم إيرادات الشركة على المدى الطويل.
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