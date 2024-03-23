الهجرة تحذر المصريين بالخارج من النصب بـمبادرة السيارات

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل المواطنين المقيمين خارج مصر، والراغبين في التسجيل بمبادرة“سيارات المصريين بالخارج“، بضرورة توخي الحذر من بعض حالات النصب والاحتيال التي تُمارس بحجة تسريع الحصول على الموافقة، أو تسريع تحويل فرق الوديعة أو وتيرة الإجراءات وتخليص الأوراق المطلوبة نظير مبلغ مالي .

وأكدت وزارة الهجرة – في بيان اليوم – أن التكلفة والمبالغ المطلوبة من المصريين بالخارج هي التي يتم تحديدها عن طريق التطبيق الخاص بالمبادرة، وهي ما يعادل قيمة الوديعة التي يتم ربطها كوديعة يتم استردادها بعد خمس سنوات، وأنه غير مطلوب من المستفيدين بالمبادرة أية مبالغ أخرى دون ذلك، مشددة على ضرورة توخي الحذر حتى لا يقع المصري في الخارج ضحية للاستغلال والاحتيال.

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ورحبت الوزارة بتلقي أي شكاوى أو استفسارات بشأن التحديات التي تواجه المصريين بالخارج من تأخير في الموافقات الاستيرادية وغيرها فيما يتعلق بالمبادرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ومجموعات التواصل الخاصة بالمبادرة وذلك على مدار الساعة .

وأشارت إلى أن وزارة المالية خصصت خطا دوليا ساخنا للتواصل والرد على كافة الاستفسارات من رواد المبادرة عبر الرقم: 15460، علاوة على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، كما يتم تلقي أسئلة المستفيدين من المصريين بالخارج من خلال رقم موبايل و”واتس آب” على الرقم: 01142335222.

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