الهجرة تحذر المصريين بالخارج من النصب بـمبادرة السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالبت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل المواطنين المقيمين خارج مصر، والراغبين في التسجيل بمبادرة“سيارات المصريين بالخارج“، بضرورة توخي الحذر من بعض حالات النصب والاحتيال التي تُمارس بحجة تسريع الحصول على الموافقة، أو تسريع تحويل فرق الوديعة أو وتيرة الإجراءات وتخليص الأوراق المطلوبة نظير مبلغ مالي .
وأكدت وزارة الهجرة – في بيان اليوم – أن التكلفة والمبالغ المطلوبة من المصريين بالخارج هي التي يتم تحديدها عن طريق التطبيق الخاص بالمبادرة، وهي ما يعادل قيمة الوديعة التي يتم ربطها كوديعة يتم استردادها بعد خمس سنوات، وأنه غير مطلوب من المستفيدين بالمبادرة أية مبالغ أخرى دون ذلك، مشددة على ضرورة توخي الحذر حتى لا يقع المصري في الخارج ضحية للاستغلال والاحتيال.
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ورحبت الوزارة بتلقي أي شكاوى أو استفسارات بشأن التحديات التي تواجه المصريين بالخارج من تأخير في الموافقات الاستيرادية وغيرها فيما يتعلق بالمبادرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ومجموعات التواصل الخاصة بالمبادرة وذلك على مدار الساعة .
وأشارت إلى أن وزارة المالية خصصت خطا دوليا ساخنا للتواصل والرد على كافة الاستفسارات من رواد المبادرة عبر الرقم: 15460، علاوة على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، كما يتم تلقي أسئلة المستفيدين من المصريين بالخارج من خلال رقم موبايل و”واتس آب” على الرقم: 01142335222.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108013332
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