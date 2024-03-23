وول ستريت جورنال: أزمة الهجرة القضية الأولى للناخبين الأمريكيين

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم السبت، أن أزمة الهجرة أصبحت حادة للغاية في الولايات المتحدة خاصة بعض انهيار وفشل كافة الجهود للسيطرة على الحدود الجنوبية؛ حيث لمست العديد من جوانب الحياة الأمريكية، لدرجة أن نسبة غير مسبوقة من الناخبين الأمريكيين يعتبرون الهجرة قضيتهم الأولى.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن استطلاعات الرأي تظهر أنهم يتوقون إلى أي حل تقريبًا حيث أدى فشل المسؤولون الحكوميون الأمريكيون في إيجاد حل دائم إلى ترك الوضع الراهن الفوضوي الذي يهدد كل شيء بدءًا من فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ميزانيات المدن الكبرى، بما في ذلك نيويورك.

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وأشارت إلى أن الجميع يتفق بدءا من بايدن إلى حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إلى رؤساء البلديات الديمقراطيين مثل إريك آدامز في مدينة نيويورك على أن الوضع لا يمكن الدفاع عنه لكن الانقسامات الحزبية والأيديولوجية تعترض الطريق، فالجمهوريون يقولون إنهم سئموا انتظار تطبيق أكثر صرامة على الحدود من الإدارة الديمقراطية التي بدورها لا تريد التنازل عن المسؤولية الفيدرالية للولايات، كما أن بعض المشرعين الجمهوريين لا يريدون تحدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري من خلال منح بايدن فوزا تشريعيًا من خلال صفقة حدودية يرون أنها غير كافية على أي حال، ويفكر بايدن في اتخاذ إجراءات تنفيذية واسعة النطاق بشأن الهجرة، لكنه يواجه معارضة من الليبراليين الذين لا يريدونه أن يرضخ لمطالب الجمهوريين، ومن المحامين في إدارته الذين يشككون في شرعية مثل هذه التحركات.

بدوره، قال أندرو سيلي رئيس معهد سياسات الهجرة في واشنطن، إنه“بعد عقود من تقاعس الكونجرس الأمريكي والجهود غير المتسقة التي بذلتها الإدارات المتعاقبة، أصبح تطبيق قوانين الهجرة مجزأ، حيث تحاول المدن والولايات وضع لوائحها الخاصة”.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن نيويورك وشيكاغو اللتين لديهما قوانين تلزمهما بتوفير مكان للمأوى لأي شخص بلا مأوى، بدأتا منذ ذلك الحين بطرد المهاجرين من أنظمتهما بسبب نفاد المساحة المتوفرة لديهما وتتعامل دنفر، التي أصبحت وجهة جديدة للمهاجرين هذا العام بعد أن بدأت تكساس في إرسال الحافلات إلى هناك من الحدود مع ثغرات مفاجئة في ميزانيات التعليم العام والمستشفيات.

وأضافت أن ولاية تكساس، التي كانت تاريخيا الولاية التي عبر فيها معظم المهاجرين إلى الولايات المتحدة استجابت بحزم فقد نقلت المهاجرين بالحافلات إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون في جميع أنحاء البلاد وبنت جزءًا من الجدار الحدودي الذي تموله الدولة، وألقت المهاجرين في سجون ولاية تكساس بزعم التعدي على ممتلكات خاصة.

وفي فبراير الماضي، تم القبض على ما يقرب من 140 ألف مهاجر أثناء عبورهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية الامريكية، ما يمثل رقما اقل من ديسمبر الماضي عندما تم القبض على 250 ألف شخص من طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد.

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