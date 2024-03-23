الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض تقرير المخاطر العالمية لعام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) استعرض الاتحاد المصرى للتأمين ، فى نشرته الدورية، تقرير المخاطر العالمية لعام 2024، والذى يصدر عقب المنتدى الاقتصادى العالمى السنوى.

وأكد الاتحاد أن تحليل البيانات لتقرير المخاطر العالمية أظهر أن هناك 4 قوى هيكلية ستشكل تجسيد للمخاطر العالمية على مدى العقد المقبل، وتشمل التغيرات المناخية والتشعب السكانى والتسارع التكنولوجى والتحولات الجيواستراتيجية بالمنطقة.

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وكشف التقرير، أن المخاطر البيئية تأتى فى المركز الثانى للمخاطر العالمية على مدار عامين، وعلى غرار تصنيفات العام الماضى، تظهر جميع المخاطر البيئية تقريباً ضمن المخاطر العشرة الأولى على المدى الطويل.

وبحسب التقرير؛ تعد المخاطر الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والانكماش الاقتصادى من المخاطر التى انضمت حديثاً إلى القائمة الخاصة بأعلى 10 مخاطر على مدار عامين كما يعد النزاع المسلح بين الدول وافداً جديداً إلى القائمة.

وبحسب التقرير؛ سيصبح هذا الخطر أكثر إثارة للقلق فى سياق التقدم التكنولوجى الحديث؛ وفى غياب التعاون المنسق، وعلى المدى الطويل، فإن التقدم التكنولوجى، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى التوليدى، سيمكن مجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية والدول من الوصول إلى نطاق واسع من المعرفة فوق طاقة البشر لوضع تصور وتطوير أدوات جديدة من البرمجيات الخبيثة إلى الأسلحة البيولوجية لخلق الاضطرابات والصراعات.

وذكر التقرير أنه لا تزال هناك فرص رئيسية للعمل يمكن اتخاذها محلياً أو دولياً، بشكل فردى أو تعاونى يمكنها أن تقلل بشكل كبير من تأثير المخاطر العالمية.

ومن الممكن أن يلعب القطاعان العام والخاص دوراً رئيسياً فى تعميم هذه الفوائد على الجميع وتحديد الأولويات للمستقبل والتركيز على البحث والتطوير.