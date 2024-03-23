مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون تمويل بـ1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الحكومي

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون بتمويل حكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار في وقت مبكر من اليوم، ويهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد عرقلة جهود“الجمهوريين” المحافظين لسنّ تخفيضات حادة في الإنفاق وفرض قيود على الهجرة.

قال زعيم الأغلبية تشاك شومر قُبيل منتصف الليل عندما أعلن عن اتفاق لوقف عرقلة“الجمهوريين”:“لم يكن الأمر سهلاً، لكن تصميمنا الليلة استحق هذا الجهد”.

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التصويت على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتاً مقابل 24 صوتاً يتيح إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره. قال البيت الأبيض في بيان بعد التوصل إلى اتفاق:“سيوقّع الرئيس مشروع القانون اليوم السبت. نظراً لأن التزامات الأموال الفيدرالية تُنفق ويتم تتبعها على أساس يومي، فإن الوكالات لن تغلق أبوابها، وسوف تستمر في عملياتها الاعتيادية”.

تم تمويل الحكومة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية الفيدرالية من خلال تدابير الإنفاق المؤقتة، مع مواجهة“الجمهوريين” صراعات داخلية متتالية.

أُقيل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في أكتوبر الماضي بعد أن توصل إلى اتفاق مع“الديمقراطيين” لإبقاء الوكالات الحكومية مفتوحة بشكل مؤقت.

بينما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134 صوتاً، فقد صوّتت أغلبية“الجمهوريين” ضده. واجه خليفته مايك جونسون أمس الجمعة، تهديداً بإقالته بعد أن أبرم اتفاق إنفاق بين الحزبين لا يلبي مطالب المتشددين من الحزب الجمهوري. اتخذت النائبة مارغوري تايلور غرين عن جورجيا الخطوة الأولى نحو الإطاحة به، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستفرض تصويتاً في هذا الصدد. تزيد حزمة التمويل مخصصات الدفاع بنسبة 3% مع إبقاء الإنفاق المحلي الإجمالي ثابتاً.

يقدم مشروع القانون زيادة في رواتب الجيش بنسبة 5.2%، وزيادات في رعاية الأطفال، وأبحاث السرطان، وتمويل المدارس الابتدائية التي يعطيها“الديمقراطيون” الأولوية.

تغطي حزمة الإنفاق ثلاثة أرباع تمويل الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي، حتى نهاية 30 سبتمبر من السنة المالية الفيدرالية. أقر“الكونغرس” في وقت سابق من الشهر الجاري تمويلاً للوكالات الأخرى للفترة المتبقية من العام.

قدم“الديمقراطيون” تنازلات بما في ذلك الموافقة على حظر تقديم الأموال الأميركية لوكالة المعونة التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية. فاز المحافظون الاجتماعيون بالموافقة على حظر رفع راية المثليين في سفارات الولايات المتحدة.

لكن“الجمهوريين” قبلوا مخصصات للمشاريع المتعلقة بمجتمع المثليين، وتمويلات بـ200 مليون دولار لإنشاء مقر جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية ماريلاند.

تضمنت الصفقة أيضاً اتفاقاً للتصويت على تشريع يحظر تنفيذ انبعاثات العوادم الذي أقرته إدارة بايدن بعد عطلة عيد الفصح عند عتبة 60 صوتاً.

مشروع القانون لا يتضمن الإنفاق التكميلي الذي يسعى إليه بايدن لأوكرانيا وإسرائيل، وأولويات أمنية أخرى. قال جونسون إنه يعتزم مناقشة الأمر مع أعضائه، والعمل على مشروع قانون أمني إضافي بعد عطلة لمدة أسبوعين.

قال العديد من الديمقراطيين إنهم سيدرسون التصويت ضد أي محاولة للإطاحة بجونسون، لكنهم يريدون منه طرح قانون المساعدة لأوكرانيا-التي يعارضها غرين بشدة-للتصويت.

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