روسيا تهاجم منشآت الطاقة الأوكرانية لتقويض القدرات الصناعية الدفاعية

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير صادر عن معهد دراسات الحرب، ومقره واشنطن، بأن القوات الروسية تهاجم منشآت الطاقة الأوكرانية بهدف تقويض القدرات الصناعية الدفاعية للبلاد.

وقال التقرير“إن الضربات الروسية المكثفة في شتاء 2023-2024 استهدفت بشدة شركات القاعدة الصناعية الدفاعية الأوكرانية، ومن المرجح أن تهدف الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوائل ربيع 2024 إلى انهيار شبكة الطاقة جزئيًا لعرقلة الجهود الأوكرانية لتوسيع قاعدة الصناعات الدفاعية الأوكرانية بسرعة”.

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وأكد معهد دراسات الحرب أن القوات الروسية فشلت في انهيار شبكة الطاقة الأوكرانية في 22 مارس، لكنها قد تهدف إلى مواصلة الضربات المكثفة على البنية التحتية للطاقة في سلسلة الضربات اللاحقة،“خاصة للاستفادة من التأخير المستمر في المساعدات الأمنية الغربية التي من المتوقع أن تقيد أوكرانيا بشكل كبير مظلة الدفاع الجوي”.

وأضاف“يمكن أن تدعم الهجمات الروسية أيضًا جهود روسيا لزعزعة استقرار أوكرانيا، حيث يقول المحللون إن الكرملين يسعى إلى تقويض الثقة المحلية والدولية في الحكومة الأوكرانية”.

وأشار المعهد إلى أن“قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا حذرت في 22 مارس من أن روسيا تعد عمليات إعلامية تهدف إلى تصوير أوكرانيا بشكل خاطئ على أنها بلا قوة”.

يذكر أنه في 22 مارس، أطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ والطائرات بدون طيار على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهو الهجوم الأكبر منذ بداية العام، وتأثرت مرافق التوليد في جميع أنحاء البلاد، ومن بين مرافق البنية التحتية الحيوية التي تضررت بسبب الغارة، محطة دنيبرو للطاقة الكهرومائية في زابوريجيا.





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