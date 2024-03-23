تفاؤل حذر بأداء الأسهم المصرية الأسبوع الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) أبدى محللون تفاؤلا حذر بشأن أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري بعد أن سيطرت التراجعات الحادة خلال الأسبوع الماضي.

وتوقع متعاملون انتهاء الحركة التصحيحية وبدء تعافي المؤشرات فى ظل وجود إشارات إيجابية وأداء مالي انعكس فى نتائج أعمال الشركات بنهاية العام الماضى.

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وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 7.22% إلى 29055 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.19% إلى مستوى 6596 نقطة.

ورجح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسى للسوق بشكل عرضى خلال الفترة المقبلة، على أن يختبر مستوى مقاومة 30 ألف نقطة، وصولًا لمنطقة 30700 نقطة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة مهمة والاستقرار أعلاه يدفع المؤشر لاختبار 32200 نقطة.

وأوضح أن السوق شهد حالة هلع بيعى كبير خلال الأسبوع الماضى مدفوعة بتراجع كبير بأحجام وقيم التداولات، نتيجة حذر المتعاملين والقلق من حدة الهبوط إلا أن أداء الجلسة الأخيرة ومعاودة صعوده كانت إشارة إيجابية.

وشهدت البورصة المصرية، تداولات بقيمة نحو 18.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 3.6 مليار سهم، بتنفيذ 572 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التى بلغت قيمتها 30.4 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 3.8 مليار ورقة مالية منفذة على 750 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 6.13% إلى 1.94 تريليون جنيه.

وسجل مؤشر EGX30 capped انخفاضًا بنحو 7.52% إلى مستوى 35343 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 4.68% إلى مستوى 9411 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P تراجعًا بنحو 1.82% إلى مستوى 6880 نقطة.

توقع عبد الله فراج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يرتد المؤشر الرئيسى ليختبر مستوى مقاومة عند 29850 نقطة، ليستهدف بعدها منطقة مقاومة عند 30700 نقطة، فى إطار حالة من التفاؤل الحذر بدأت بجلسة يوم الخميس الماضى.

وأشار إلى أن جلسات الأسبوع السابق شهدت حركة هبوط تصحيحية قوية، ليستقر عند منطقة دعم 28200 نقطة، وارتد من بعدها لأعلى بنهاية تداولات الأسبوع.

ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم لحين وصولها للمستهدفات، واستغلال الهبوط فى بناء مراكز شرائية جديدة فى الأسهم التى وصلت لمناطق الدعوم، مع الابتعاد عن عمليات الشراء الهامش، نظرًا لارتفاع نسب المخاطرة.

واستحوذت تعاملات المصريين على 82.6% من إجمالى التداولات على الأسهم المقيدة، بينما حاز الأجانب نسبة 11% والعرب 6.4%، بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 490 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 62 مليون جنيه.

ومثلت تعاملات المصريين 88.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.8% والعرب 6.4%، وحقق الأجانب صافى شراء بنحو 2.3 مليار جنيه وسجل العرب صافى بيع بنحو 628 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.