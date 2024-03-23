((طاقة عربية)).. نمو مدعوم بدخول أسواق جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تقوم شركة طاقة عربية بتوسعات كبيرة واختراق أسواق جديدة منها أفريقية وخليجية، ومن المرتقب أن تجنى الشركة ثمار التوسعات خلال الفترة المقبلة وينعكس على الأداء التشغيلي.

وقامت شركة طاقة“دلبيت” التابعة لها، بإفتتاح أول محطة تموين متكاملة للغاز الطبيعي المضغوط وأول مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في تنزانيا، فيما شملت التوسعات افتتاح شركة جديدة في السعودية بالشراكة مع شركة“توزيع الغاز” السعودية.

موضوعات50% من مبيعات“أوراسكوم للتنمية” خارج مصر عبر منصة“ماى أوراسكوم” تفاؤل حذر بأداء الأسهم المصرية الأسبوع الجارى “الإنتاج الإعلامى” تنفذ 40% من أعمال تطوير فندق“موفنبيك”

وأغلق سهم شركة”طاقة عربية” مرتفعا عند مستوى 11.39 جنيه للسهم، مستحوذًا على22.7 مليون جنيه من إجمالى تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت الشركة صافي ربح مجمع بلغ 557.208 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 538.6 مليون جنيه في 2022، وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2023 إلى 13.46 مليار جنيه، مقابل 10.727 مليار جنيه في العام السابق له.