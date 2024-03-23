((طاقة عربية)).. نمو مدعوم بدخول أسواق جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقوم شركة طاقة عربية بتوسعات كبيرة واختراق أسواق جديدة منها أفريقية وخليجية، ومن المرتقب أن تجنى الشركة ثمار التوسعات خلال الفترة المقبلة وينعكس على الأداء التشغيلي.
وقامت شركة طاقة“دلبيت” التابعة لها، بإفتتاح أول محطة تموين متكاملة للغاز الطبيعي المضغوط وأول مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في تنزانيا، فيما شملت التوسعات افتتاح شركة جديدة في السعودية بالشراكة مع شركة“توزيع الغاز” السعودية.
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وأغلق سهم شركة”طاقة عربية” مرتفعا عند مستوى 11.39 جنيه للسهم، مستحوذًا على22.7 مليون جنيه من إجمالى تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت الشركة صافي ربح مجمع بلغ 557.208 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 538.6 مليون جنيه في 2022، وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2023 إلى 13.46 مليار جنيه، مقابل 10.727 مليار جنيه في العام السابق له.
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