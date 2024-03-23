فائض سعة مصافي التكرير ينقذ روسيا من وطأة الهجمات الأوكرانية

MENAFN - Al-Borsa News) شنت طائرات بدون طيار أوكرانية غارات جوية على منشآت تُشكل ما يفوق عُشر سعة تكرير النفط في روسيا، لكن الانخفاض الفعلي في معالجة النفط الخام قد يكون نصف هذا الحجم فقط، نظراً لأن قطاع التكرير والتسويق بالبلاد يمكن أن يستفيد من القدرة غير المستغلة حالياً في المنظومة.

تشير التوقعات إلى انخفاض أحجام المعالجة الأساسية للخام في روسيا بما يتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف برميل يومياً نتيجة للموجة الأخيرة من هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية، لتسجل متوسط إنتاج من 5 ملايين إلى 5.2 مليون برميل يومياً، بحسب محللين شملهم استطلاع رأي“بلومبرغ”.

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ينتظر إن يصل هذا الحجم من التخفيض بمعدل تكرير النفط في البلاد إلى مستويات لم تُشاهد منذ ربيع 2022، عندما تجنب العديد من المشترين المنتجات البترولية الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا.

مع العام الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا، تستخدم كييف طائرات بدون طيار لاستهداف القطاع الرئيسي لعدوها، بهدف كبح إمدادات الوقود إلى خطوط القتال الأمامية ووقف دخول عائدات البترول الدولارية لخزائن الكرملين.

استهدفت الهجمات هذا العام 13 من مصافي تكرير كبرى ومحطتين أصغر حجماً، ما أخرج ما بين 480 ألفاً و900 ألف برميل يومياً من سعة المعالجة من الخدمة في الوقت الراهن، وفق استطلاع الرأي.

قال سيرغي كوندراتييف، رئيس القسم الاقتصادي في معهد الطاقة والتمويل، الذي يقع مقره في موسكو:“ربما لا يتضح حجم التأثير على تشغيل المصفاة جراء الاستخدام الإضافي للوحدات الرئيسية العاملة حالياً”.

في الشهور الأخيرة، كانت وحدات معالجة النفط الخام الروسية تعمل بنحو 75% إلى 80% من سعتها الأسمية، بحسب تقديرات“كوندراتييف”، الذي أضاف أن الغارات الجوية لم تلحق الضرر على ما يبدو بأي وحدات تكرير ثانوية أو منشآت تتسلم مواد وسيطة من وحدات الخام وتعالجها بصورة أكبر.

كان يتوقع أن تعالج روسيا 275 مليون طن من الخام العام الحالي، أي أقل كثيراً من إجمالي سعة المعالجة السنوية المقدرة بـ312 مليون طن مع نهاية السنة الماضية، بحسب صوفيا مانغيليفا، محللة شركة“ياكوف أند بارتنرز” للخدمات الاستشارية ويقع مقرها موسكو. يعني هذا أن البلاد يمكنها تعويض الخسائر الناجمة عن الهجمات وضمان صادرات بما يكفي من المنتجات البترولية.

عالجت مصافي التكرير الروسية 5.03 مليون برميل يومياً من الخام خلال المدة من 14 إلى 20 مارس الجاري بعد موجة هجمات، بحسب شخص على دراية ببيانات القطاع. يقل هذا بـ400 ألف برميل يومياً مقارنة بأول 13 يوماً من الشهر الجاري. لكن يرجع ربع الانخفاض تقريباً لأعمال الصيانة المزمعة في مصفاة في موسكو بدأت في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

عانت سوق النفط العالمية من نقص الإمدادات مع تقييد المنظمة المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها للمعروض، ومن بينها روسيا. شكلت أيضاً اضطرابات أعمال الشحن في البحر الأحمر والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع من الصين عوامل تسهم في صعود الأسعار.

زادت أسعار النفط العالمية بحوالي 11% خلال 2024، في حين تجاوزت أسعار البنزين والديزل في أوروبا الزيادة في سعر النفط الخام إلى حد الآن من السنة الحالية.

يدقق مراقبو سوق النفط في تشغيل المصافي في روسيا -واحدة من أكبر 3 بلدان منتجة للنفط حول العالم- لفهم مدى التأثير المحتمل للهجمات الأخيرة بالطائرات بدون طيار على شحنات التصدير للخارج من المعتاد أن تجعل الحكومة في موسكو الأولوية لإمدادات الوقود المحلية على حساب الصادرات لتفادي شح المعروض، خشية حدوث احتجاجات وزيادة معدل التضخم. حظرت موسكو صادرات البنزين بداية من الأول من مارس لمدة 6 شهور.

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إنه لتفادي أي نقص في الإمدادات، تناقش وزارة الطاقة تغييرات محتملة بجدول صيانة فصل الربيع لمصافي التكرير بالبلاد، علاوة على إمكانية زيادة إنتاج الوقود في المنشآت التي تعمل في الوقت الحالي.

ناقش نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الموقف مع شركات إنتاج النفط أمس، وأصدر تعليماته بالتعاون مع السكك الحديدية الروسية لضمان إمدادات المنتجات النفطية“دون انقطاع”، وكذلك تدفقات الخام إلى المصافي بحسب الخطة الموضوع وارتفاع الطلب الموسمي.

قبل وقوع الهجمات الأخيرة، خططت روسيا لتصدير 644 ألف برميل يومياً من الديزل الشهر الحالي عبر موانئ البلطيق والبحر الأسود الرئيسية، بحسب بيانات القطاع التي اطلعت عليها“بلومبرغ”. ويتوقع ميخائيل توروكالوف، وهو محلل نفط مستقل يقيم في الولايات المتحدة الأميركية، أن تهبط شحنات التصدير بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% تقريباً في أبريل المقبل.

تابع“توروكالوف”:“لا يعود السبب في ذلك فقط للهجمات على المصافي ولكن أيضاً لبدء أعمال صيانة فصل الربيع ورغبة السلطات التنظيمية لإشباع السوق المحلية بما تحتاجه من الديزل”.

خلال النصف الأول من مارس الجاري، استقرت إمدادات الديزل المحلية في روسيا عند 1.1 مليون برميل يومياً تقريباً، بحسب بيانات القطاع التي اطلعت عليها“بلومبرغ”. وكشفت البيانات أن الصادرات انخفضت إلى ما يفوق بقليل 600 ألف برميل يومياً بالمقارنة بـ675 ألف برميل يومياً فبراير الماضي.

أشار سيرغي فاكولينكو، الباحث بمؤسسة كارينغي للسلام الدولي في برلين، والذي قضى 10 سنوات مديراً تنفيذياً في شركة روسية منتجة للنفط، إلى أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار ربما تقلص إنتاج الديزل الروسي من 6% إلى 8%، مع تأثير ذلك على حجم تدفقات الصادرات للخارج. وقدر أن شحنات تصدير الديزل وزيت الوقود للخارج يمكن أن تهبط بما يتراوح من 120 ألف برميل إلى 150 ألف برميل يومياً لكل منهما على حدة. يتوقع“كوندراتييف” من معهد الطاقة والتمويل تراجع صادرات الديزل بما يتراوح من 70 ألفاً إلى 100 ألف برميل يومياً.

صرح النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين لوسائل إعلام روسية في وقت سابق من الشهر الجاري بأن تراجع معدلات التكرير في روسيا ربما يسفر عن توجيه المزيد من النفط الخام للتصدير.

تتوقع شركة“كبلر” (Kpler) أن تعزز البلاد تدفقات الخام اليومية المنقولة بحراً بمقدار يتراوح من 200 ألف إلى 250 ألف برميل لتبلغ من 3.7 مليون إلى 3.8 مليون برميل. وتشير تقديرات فاكولينكو و”ياكوف أند بارترنز”، وشركة“فاكتس غلوبال إنرجي” للاستشارات إلى أن هذه الزيادة تقترب من 600 ألف برميل يومياً، في حال قررت روسيا توجيه كافة النفط الخام الذي لا تستطيع معالجته للأسواق بالخارج.

ذكرت“فاكتس غلوبال إنرجي” في تقرير بوقت سابق من الأسبوع الماضي أن بيع هذه الكميات خلال مدة وجيزة“لن يكون أمراً سهلاً، وسيتطلب على الأرجح خصماً كبيراً”، لا سيما وأن جهود تشديد إنفاذ العقوبات على روسيا ربما تحد بالفعل من جاذبية النفط الروسي في الأسواق الدولية.

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