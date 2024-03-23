50% من مبيعات أوراسكوم للتنمية خارج مصر عبر منصة ماى أوراسكوم

MENAFN - Al-Borsa News) قال تامر دويدار الرئيس التنفيذى لمدن“أو ويست O West”، و”مكادى هايتس” و”بيوم”، إن شركة“أوراسكوم للتنمية” تولى أهمية لخطط بيع العقار خارجيًا، حيث دشنت منصة لبيع العقار خارج مصر باسم“ماى أوراسكوم My Orascom”.

وأضاف دويدار لـ”البورصة”، أن المنصة تتيح للمسوقين العقاريين من خارج مصر حجز الوحدات بجميع مشروعات الشركة، ومراقبة التطورات المختلفة لعملية الشراء، حيث استحوذت المنصة على 50% من إجمالى مبيعات أوراسكوم للتنمية خارج مصر.

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وأوضح أن“مكادى هايتس” تخطط لتسليم 500 وحدة جديدة فى 2024، مقابل 400 وحدة تم تسليمها العام الماضى، كما تخطط الشركة لمضاعفة تسليماتها فى“O West” من 280 وحدة فى العام الماضى إلى أكثر من ألف وحدة قبل النصف الثانى من العام الجارى.

وأشار إلى أن الطلب على الوحدات العقارية وارتفاع أسعار البناء قاد الزيادة فى سعر المتر فى مدينة O West بواقع 50% خلال العام الماضى، ما دفع الشركة لزيادة الأسعار خاصة فى ظل ارتفاع الطلب حيث ارتفع عدد الوحدات المباعة خلال 2023 بنسبة 27.4% لتصل إلى 1.059 وحدة.