50% من مبيعات أوراسكوم للتنمية خارج مصر عبر منصة ماى أوراسكوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال تامر دويدار الرئيس التنفيذى لمدن“أو ويست O West”، و”مكادى هايتس” و”بيوم”، إن شركة“أوراسكوم للتنمية” تولى أهمية لخطط بيع العقار خارجيًا، حيث دشنت منصة لبيع العقار خارج مصر باسم“ماى أوراسكوم My Orascom”.
وأضاف دويدار لـ”البورصة”، أن المنصة تتيح للمسوقين العقاريين من خارج مصر حجز الوحدات بجميع مشروعات الشركة، ومراقبة التطورات المختلفة لعملية الشراء، حيث استحوذت المنصة على 50% من إجمالى مبيعات أوراسكوم للتنمية خارج مصر.
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وأوضح أن“مكادى هايتس” تخطط لتسليم 500 وحدة جديدة فى 2024، مقابل 400 وحدة تم تسليمها العام الماضى، كما تخطط الشركة لمضاعفة تسليماتها فى“O West” من 280 وحدة فى العام الماضى إلى أكثر من ألف وحدة قبل النصف الثانى من العام الجارى.
وأشار إلى أن الطلب على الوحدات العقارية وارتفاع أسعار البناء قاد الزيادة فى سعر المتر فى مدينة O West بواقع 50% خلال العام الماضى، ما دفع الشركة لزيادة الأسعار خاصة فى ظل ارتفاع الطلب حيث ارتفع عدد الوحدات المباعة خلال 2023 بنسبة 27.4% لتصل إلى 1.059 وحدة.
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