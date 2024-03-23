تداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن وغادره 8 سفن، في حين وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وذكر المركز – في بيان اليوم – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34311 طنا تشمل : 1570 طن رمل و 3140 طن يوريا و 1500 طن كسب فول صويا و 2120 طن مولاس و 10228 طن كلينكر و 160 طن كحول و 393 طن بطاطس و 15200 طن بضائع متنوعة.
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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50747 طنا تشمل : 20566 طن قمح و 6400 طن خردة و 3828 طن فول و3553 طن حديد و1350 طن ذرة و 689 طن خشب زان و 790 طن كسب عباد شمس و 5560 طن كسب فول صويا و 6480 طن بضائع متنوعة و 3673 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1531 طنا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1135 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 795 حاوية مكافئة .. في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3406 حاويات مكافئة.
كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69330 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131087 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3821 طن قمح متجهة إلى صوامع بني سويف وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن أفرغ عدد 25 حاوية 40 قدما كان قادما من الإسكندرية ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4215 شاحنة .
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108013322
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