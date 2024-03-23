تداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن وغادره 8 سفن، في حين وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز – في بيان اليوم – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34311 طنا تشمل : 1570 طن رمل و 3140 طن يوريا و 1500 طن كسب فول صويا و 2120 طن مولاس و 10228 طن كلينكر و 160 طن كحول و 393 طن بطاطس و 15200 طن بضائع متنوعة.

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50747 طنا تشمل : 20566 طن قمح و 6400 طن خردة و 3828 طن فول و3553 طن حديد و1350 طن ذرة و 689 طن خشب زان و 790 طن كسب عباد شمس و 5560 طن كسب فول صويا و 6480 طن بضائع متنوعة و 3673 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1531 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1135 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 795 حاوية مكافئة .. في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3406 حاويات مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69330 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131087 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3821 طن قمح متجهة إلى صوامع بني سويف وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن أفرغ عدد 25 حاوية 40 قدما كان قادما من الإسكندرية ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4215 شاحنة .

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