جولدمان ساكس: صحوة أسهم التكنولوجيا قد تدفع S&P 500 صوب 6000 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) يتمسك استراتيجيو“جولدمان ساكس جروب” بتوقعاتهم الأساسية ببلوغ مؤشر“إس آند بي 500” (S&P 500) بنهاية العام مستوى 5200 نقطة، لكنهم رسموا سيناريو تقود فيه أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المؤشر إلى الارتفاع بنسبة 15% أخرى.

يأتي التزام المصرف بتوقعاته الأساسية الحالية نظراً لأن مسار سعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي ومسار النمو الاقتصادي تضعه الأسواق في الحسبان بشكل كامل، حسبما كتب الاستراتيجيون بقيادة ديفيد كوستين في مذكرة. ونظراً لأن التوقعات الخاصة بالتقييمات كانت غير مؤكدة، فقد استكشف المحللون سيناريوهات محتملة خارج الحالة الأساسية.

موضوعاتكيف أصبحت بطاقات الائتمان عبئاً على الأمريكيين؟ فائض سعة مصافي التكرير ينقذ روسيا من وطأة الهجمات الأوكرانية روسيا تهاجم منشآت الطاقة الأوكرانية لتقويض القدرات الصناعية الدفاعية

قالوا إن أحد هذه السيناريوهات قائم على فكرة استمرار ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة، مما يدفع المؤشر إلى مستوى 6000 نقطة بحلول نهاية العام، بحيث تصل نسبة مكرر السعر إلى الأرباح الآجلة إلى 23 مرة.

كتب الاستراتيجيون:“على الرغم من أن التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي يبدو مرتفعاً، إلا أن توقعات النمو والتقييمات طويلة المدى لأكبر أسهم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لا تزال بعيدة عن نطاق الفقاعة”.

صعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 10% تقريباً هذا العام، وأغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 5234.18 نقطة متفوقاً بالفعل على توقعات العديد من الاستراتيجيين لنهاية العام.

يُعد الجمع بين البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، والتوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، والتفاؤل بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي من بين العوامل التي ساعدت في ارتفاع المؤشر.

أشار مصرف“جولدمان” إلى أن جزءاً كبيراً من السوق لا يزال تهيمن عليه المخاوف بشأن أسعار الفائدة“المرتفعة لمدة أطول”، وصعود تكلفة رأس المال، في ظل سعي المستثمرين إلى الجودة. يُعد هذا أحد المجالات التي قد يساعد التغيير فيها على ارتفاع الأسهم.

قال الاستراتيجيون:“التحول في توقعات أسعار الفائدة دون تدهور في الاقتصاد أمر ضروري لتوسيع نطاق صعود السوق”.

رسم“جولدمان” سيناريوهات أخرى للمسار المحتمل للمؤشر. وقالوا إنه في إحدى هذه الحالات، فإن“اللحاق” بتقييمات ما قبل جائحة 2018 قد يؤدي إلى إنهاء المؤشر هذا العام عند مستوى 5800 نقطة.

أما السناريوهان الآخران فهما أكثر تشاؤماً بكثير، وهما وضع“الهبوط” حيث تثبت تقديرات نمو المبيعات أنها متفائلة للغاية، أو حيث يبدأ المستثمرون الأخذ في الحسبان تقديرات مخاطر الركود.

قال الاستراتيجيون إن أياً من هذين السيناريوهين قد يؤدي إلى إنهاء مؤشر“إس آند بي 500” العام عند 4500 نقطة.

المصدر: