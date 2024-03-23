جولدمان ساكس: صحوة أسهم التكنولوجيا قد تدفع S&P 500 صوب 6000 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتمسك استراتيجيو“جولدمان ساكس جروب” بتوقعاتهم الأساسية ببلوغ مؤشر“إس آند بي 500” (S&P 500) بنهاية العام مستوى 5200 نقطة، لكنهم رسموا سيناريو تقود فيه أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المؤشر إلى الارتفاع بنسبة 15% أخرى.
يأتي التزام المصرف بتوقعاته الأساسية الحالية نظراً لأن مسار سعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي ومسار النمو الاقتصادي تضعه الأسواق في الحسبان بشكل كامل، حسبما كتب الاستراتيجيون بقيادة ديفيد كوستين في مذكرة. ونظراً لأن التوقعات الخاصة بالتقييمات كانت غير مؤكدة، فقد استكشف المحللون سيناريوهات محتملة خارج الحالة الأساسية.
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قالوا إن أحد هذه السيناريوهات قائم على فكرة استمرار ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة، مما يدفع المؤشر إلى مستوى 6000 نقطة بحلول نهاية العام، بحيث تصل نسبة مكرر السعر إلى الأرباح الآجلة إلى 23 مرة.
كتب الاستراتيجيون:“على الرغم من أن التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي يبدو مرتفعاً، إلا أن توقعات النمو والتقييمات طويلة المدى لأكبر أسهم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لا تزال بعيدة عن نطاق الفقاعة”.
صعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 10% تقريباً هذا العام، وأغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 5234.18 نقطة متفوقاً بالفعل على توقعات العديد من الاستراتيجيين لنهاية العام.
يُعد الجمع بين البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، والتوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، والتفاؤل بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي من بين العوامل التي ساعدت في ارتفاع المؤشر.
أشار مصرف“جولدمان” إلى أن جزءاً كبيراً من السوق لا يزال تهيمن عليه المخاوف بشأن أسعار الفائدة“المرتفعة لمدة أطول”، وصعود تكلفة رأس المال، في ظل سعي المستثمرين إلى الجودة. يُعد هذا أحد المجالات التي قد يساعد التغيير فيها على ارتفاع الأسهم.
قال الاستراتيجيون:“التحول في توقعات أسعار الفائدة دون تدهور في الاقتصاد أمر ضروري لتوسيع نطاق صعود السوق”.
رسم“جولدمان” سيناريوهات أخرى للمسار المحتمل للمؤشر. وقالوا إنه في إحدى هذه الحالات، فإن“اللحاق” بتقييمات ما قبل جائحة 2018 قد يؤدي إلى إنهاء المؤشر هذا العام عند مستوى 5800 نقطة.
أما السناريوهان الآخران فهما أكثر تشاؤماً بكثير، وهما وضع“الهبوط” حيث تثبت تقديرات نمو المبيعات أنها متفائلة للغاية، أو حيث يبدأ المستثمرون الأخذ في الحسبان تقديرات مخاطر الركود.
قال الاستراتيجيون إن أياً من هذين السيناريوهين قد يؤدي إلى إنهاء مؤشر“إس آند بي 500” العام عند 4500 نقطة.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108013321
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