كيف أصبحت بطاقات الائتمان عبئاً على الأمريكيين؟

دفع المستهلكون الأمريكيون نحو 50% من نفقات بطاقات الائتمان خلال 2023، مقارنة بـ2020، أى العام السابق لتولى جو بايدن منصبه رئيساً للبلاد، ما يفرض ضغوطاً على ميزانيات الأسر ويثير قضية انتخابية حول ما يقول الجمهوريون إنها ((أزمة تكلفة المعيشة)).

ارتفعت فوائد ورسوم بطاقات الائتمان بمقدار 51 مليار دولار فى تلك الفترة لتصل إلى 157 مليار دولار، وفقاً لبيانات قدمتها البنوك الأمريكية إلى هيئة تأمين الودائع الفيدرالية.

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تشير بيانات ((موديز أناليتكس)) إلى أن حالات التأخر فى سداد قروض بطاقات الائتمان تصل أيضاً إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً تقريباً، حتى مع إعلان البنوك عن أرباح قياسية من الإقراض عبر بطاقات الائتمان.

جاء ارتفاع تكاليف بطاقات الائتمان مع رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً. لكنَّ المقرضين رفعوا أسعار الاقتراض للمستهلك بشكل أكبر، ولا يُتوقع أن يبدأ البنك المركزى فى خفض الفائدة حتى هذا الصيف، حسب ما نقلته صحيفة ((فاينانشيال تايمز)) البريطانية.

واستغل الجمهوريون ديون بطاقات الائتمان كمثال على الكيفية التى أثارت بها سياسات ((بايدن)) الاقتصادية ما يقولون إنه أزمة تكلفة المعيشة للأمريكيين ذوى الدخل المنخفض، بينما سعت إدارته لإظهار أنها تضيق الخناق على شركات بطاقات الائتمان التى تفرض رسوماً مفرطة.

وتأتى مخاوف الديون وسط استطلاعات رأى تظهر أن الأمريكيين ما زالوا متشائمين بشأن اقتصاد ((بايدن))، رغم ارتفاع سوق الأسهم والنمو الجيد للناتج المحلى الإجمالى وانخفاض البطالة، ما يشكل تهديداً كبيراً لمحاولة إعادة انتخابه هذا العام.

يشعر نصف الأمريكيين بأنهم أسوأ حالاً مما كانوا عليه قبل أربعة أعوام فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كما أنهم يقيمون الأداء الاقتصادى له بمعدل أعلى بكثير من بايدن.

يشعر الناخبون بالقلق بشأن ديون بطاقات الائتمان، إذ أشار 28% منهم إلى أنها واحدة من أكبر مصادر الضغط المالى لديهم فى استطلاع أجرته ((فاينانشيال تايمز)) و((ميشيجان روس)) فى بداية مارس الحالي.

استهلك الأمريكيون مليارات الدولارات من ديون بطاقات الائتمان خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وفى تقريره عن الربع الأخير من 2023، قال بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، إنَّ ديون بطاقات الائتمان سجلت مستوى قياسياً قدره 1.13 تريليون دولار، لتنمو بواحد من أسرع المعدلات منذ أكثر من 20 عاماً، رغم أنها لا تزال دون مستويات الأزمة المالية بالقيمة الحقيقية.

كما ارتفعت دخول الأفراد أيضاً فى تلك الفترة، ما جعل أرصدة بطاقات الائتمان المرتفعة فى متناول الجميع.

ومع ذلك، يقول المحللون إن القفزة فى ديون بطاقات الائتمان تدل على أن عدداً متزايداً من المستهلكين يواجهون صعوبة فى مواكبة النفقات؛ نظراً إلى زيادة أسعار كل شىء من المواد الغذائية إلى تذاكر الطيران خلال العامين الماضيين.

بدأت حالات التعثر فى السداد فى الارتفاع فى الوقت نفسه الذى انتهى فيه تعليق سداد قروض الطلاب لثلاثة أعوام؛ حيث بلغت حالات التعثر أعلى مستوياتها منذ أبريل 2011، متجاوزة التعثر فى سداد قروض السيارات، وفقاً لبيانات ((موديز)).

تبلغ معدلات التأخر فى السداد 4%، وهى أقل بكثير من الرقم القياسى البالغ 7.1% المسجل فى أعماق الأزمة المالية، ويرجع الفضل فى ذلك جزئياً إلى ارتفاع الدخل وازدهار أعداد الوظائف فى الولايات المتحدة.

فى الوقت نفسه، أظهر تحليل أجراه الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك خلال نوفمبر، أن ارتفاع التأخر فى السداد يحركه بشكل غير متناسب جيل الألفية، خاصة أولئك الذين لديهم قروض سيارات أو قروض طلابية حالية، أو لديهم أرصدة بطاقات ائتمان أعلى.

تختلف القدرة على تحمل التكاليف بين الولايات أيضاً، فقد بلغت نسب ديون بطاقات الائتمان إلى متوسط الدخل فى لويزيانا وميسيسيبى وأوكلاهوما أكثر من 10% مقارنة بولايات أخرى مثل نيو هامبشاير ويوتا بنسبة 7%، وفقاً لتحليل ((فاينانشيال تايمز)).

جاء ارتفاع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان الأمريكية وسط ارتفاع أرصدة الديون، ما يزيد الضغوط على المقترضين.

فقد وصلت المعدلات السنوية إلى مستوى قياسى قدره 22.8% فى نهاية 2023، متجاوزة المستويات المرتفعة السابقة المسجلة فى الثمانينيات، وفقاً لبيانات ((بلومبرج)).

وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية ليس المسئول الوحيد، بل إن شركات بطاقات الائتمان رفعت هوامش الربح التى تضيفها إلى مستوى قياسى، وفقاً لما ذكره مكتب الحماية المالية للمستهلك الشهر الماضي.

أسهم المزيج المكون من ارتفاع أسعار الفائدة والأرصدة فى تحقيق أرباح قياسية للمقرضين.

فقد حقق المقرضون أرباحاً تقدر بنحو 92 مليار دولار من قروض بطاقات الائتمان العام الماضى، بعد مراعاة تكاليف التمويل وخسائر القروض، وفقاً لحسابات ((فاينانشيال تايمز)) المستندة إلى بيانات هيئة تأمين الودائع الفيدرالية، وهذا يزيد على ضعف التقديرات البالغة 45 مليار دولار المسجلة قبل عقد، وأعلى بكثير من الفترة السابقة للأزمة المالية.