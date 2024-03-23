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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32,142

3/23/2024 2:18:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32,142، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74,412، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 72 شهيدا، و114 مصابا.

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