غوتيريش: الفلسطينيون يعيشون كابوسا لا ينتهي

MENAFN - Palestine News Network ) رفح /PNN / قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون "كابوسا لا ينتهي".

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي على الجانب المصري من معبر رفح البري، اليوم السبت، "أتيت في شهر رمضان إلى معبر رفح لأسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".

وأشار إلى أنه التقى عددا من الجرحى وذويهم في مستشفى العريش، واستمع منهم للصعوبات والأوضاع السيئة التي واجهوها خلال العدوان على القطاع.

وشدد على أنه ليس هناك أي مبرر للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وحان الوقت لوقف إطلاق النار، قائلا: "أتيت حاملا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث في غزة، حيث "هدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل مجاعة تحاصر السكان".

ولفت إلى أن رمضان وقت لنشر التعاطف والسلام، وضرورة العمل بجد لإيصال المساعدات للأهالي بغزة، هناك طوابير طويلة من الشاحنات التي تنتظر في رفح وفي الجهة المقابلة أشخاص يعانون المجاعة.