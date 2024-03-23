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الشال ضرورة خلق شراكة نشطة مع قطاع خاص قوي لاستيعاب العمالة المواطنة

3/23/2024 2:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الأسبوعي إنه حتى 31 ديسمبر 2023، بلغ عدد العمالة المواطنة في القطاع العام نحو 397.6 ألف موظف، وبلغت نسبتهم 84.6% من جملة العمالة المواطنة في سوق العمل وفقا للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبلغت تلك النسبة 84.1% وفقا للإدارة المركزية للإحصاء كما في 30 سبتمبر 2023.
وأضاف التقرير أن عدد العمالة المواطنة في القطاع العام كان نحو 103 آلاف عامل في 1992، وتراوحت نسبة البطالة المقنعة يومها بين 20% و40% وفقا لتقديرات البنك الدولي، وتضاعفت عمالة القطاع العام المواطنة نحو 4 أضعاف خلال 30 عاما، وفاقت البطالة المقنعة اليوم نصف عدد تلك العمالة، وبلغت نسبة البطالة السافرة 6%.
وأشار إلى أنه وفق تقديرات برنامج الحكومة الحالية، وأرقامه لا تختلف عن أرقام الحكومات السابقة، هناك 100 ألف مواطن ومواطنة قادمون إلى سوق العمل خلال 4 سنوات، ومعظمهم من مخرجات نظام تعليمي عام متأخر 4.8 سنوات عن مستوى التعليم العادي، أي أن فرص معظمهم للمنافسة على فرصة عمل خارج القطاع العام تكاد تكون معدومة.
ووفقا لبيانات السكان والعمالة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، يبلغ معدل راتب المواطن في القطاع العام نحو 1952 دينارا للذكور، ونحو 1364 دينارا للإناث، ويبلغ معدل الراتب للإثنين نحو 1600 دينار.
وقال «الشال» إن الموظف العام يحصل على امتياز ساعات عمل أقل بكثير، ويحصل على حق شراء إجازاته، ويحصل على مكافأة أعمال ممتازة حتى في غياب تميز الأعمال مثل نتائج وزارات التربية والأشغال والبلدية، إضافة إلى بدلات متعددة معظمها في حكم البدع، مثل مكافأة الصفوف الأمامية والشاشة واللجان والمخاطر.. إلخ.
وأضاف: «كل ما تقدم مقبول لو كان قابلا للاستدامة، ومقبول لو كانت هناك مواءمة بين المكافأة والإنتاجية، وهو أيضا مقبول لو أن من يدعو إلى زيادة مغريات الوظيفة العامة هو من يدفع ضريبة تمويلها، ولكن الواقع مناقض لكل ما تقدم، ونتيجته ضحايا لا يشاركون في قرار سيتسبب حتما في بطالتهم، وربما ضياعهم، وهم صغار المواطنين».
وأوضح أن الخيار المتاح على المدى القصير هو السيطرة على أدنى سقف ممكن للنفقات العامة، وأهم بنود تنفيذ هذا الخيار هو وأد فسادها وملاحقة هدرها ووقف الارتقاء بتنافسية الوظيفة العامة، وذلك كله مجرد مدخل للانتقال من بدء الإصلاح المالي إلى بدء الإصلاح الاقتصادي.
وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، ليس هناك خيار سوى خلق شراكة نشطة مع قطاع خاص قوي قادر على التنافس من أجل استيعاب العمالة المواطنة، وقادر لاحقا على دعم استدامة المالية من خلال خلق وعاء لضرائب الأرباح والدخل.
واختتم «الشال»: «كان ذلك هو الخيار الذي انتشل الصين الشيوعية من واقع مزر في عام 1979 بدءا من الشراكة في قطاعها الزراعي، ثم، وبعد نجاح التجربة، لحقته بقية قطاعاتها بدءا من عام 1985، ما يعني أن خلق شراكة نشطة مع القطاع الخاص أمر لا علاقة له بالعواطف أو بالأيديولوجيات، وإنما طوق نجاة وإنقاذ وتبادل مصالح».

MENAFN23032024000130011022ID1108013275

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