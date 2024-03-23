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إيكوكويست تجسيد لجهود لابا وشركائها في ترسيخ الهوية الإنسانية وتحقيق الاستدامة

3/23/2024 2:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تميزت مسابقة «إيكوكويست (Eco- Quest)» بنسختها السادسة، بأنها أحيت روحية القضية الفلسطينية وعكست أحقيتهم بالأرض والغنى الثقافي والطبيعي والتاريخي لفلسطين وشعبها. وقد تمحورت المشاريع البيئية للطلاب حول فلسطين وأهمية دعم المنتجات المحلية بالإضافة للحفاظ على البيئة والتراث، كما أقيمت المسابقة للمرة الأولى في الهواء الطلق، وشملت عددا أكبر من المدارس الخاصة، بينها مدارس عربية، في سابقة من نوعها.
وكانت أكاديمية لوياك للفنون -«لابا» نظمت المسابقة التنافسية بالشراكة مع مؤسسة «لوياك» ومجمع البوليفارد التجاري «الشركة التجارية العقارية»، تحت رعاية بنك الكويت الوطني. وهي تأتي في سياق إستراتيجية «لوياك» للمساحات الخضراء، وتطلعها نحو رفع الوعي البيئي لدى الشباب وإعداد جيل متمكن يضمن تعزيز الزراعة المستدامة وزيادة المساحات الخضراء في الكويت.
شكلت «إيكوكويست» فرصة جديدة لطلاب مرحلة الثانوية العامة بين عمر 15 وحتى 17عاما، لاختبار قدراتهم على ابتكار حلول مجدية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية والإنسانية لنصرة القضية الفلسطينية. وقد شارك فيها 35 طالبا وطالبة من خمس مدارس خاصة في الكويت، هي، المدرسة الأميركية الدولية (AIS)، المدرسة الكندية ثنائية اللغة، البيان ثنائية اللغة، وجاءت مشاركة المدارس العربية الخاصة من قبل الإخلاص الأهلية، والكويت الأهلية الحديثة.
هذا، وأحرز طلاب مدرسة (AIS) المركز الأول، في حين حصد طلاب «الإخلاص الأهلية» المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب مدرسة «البيان ثنائية اللغة».
تخللت الفعالية كعادتها أنشطة بيئية وتثقيفية وترفيهية بدأت بنشاط زراعي مشترك مع الشركة التجارية العقارية ضمن مبادرتها «أزرع شجرة في وطني»، تحت إشراف منسقة البرنامج في «لابا» رزان زريق، بحيث أتيح للطلاب الإبحار في عالم الزراعة وإتقان أفضل آليات الزرع والري، والإلمام بأكثر الأصناف الزراعية ملاءمة لمناخ دولة الكويت وتربتها ومواردها الطبيعية. ومن خلال مسابقة البحث عن الكنز، انطلق المشاركون في رحلة العثور على عشرة ألغاز وأحجيات ومن ثم حلها وجمع الشارات بأقل وقت ممكن، من أجل الحصول على نقاط تضاف إلى رصيدهم في الأنشطة.
وتمحورت الفقرات التثقيفية حول القضية الفلسطينية ودعم أهالي غزة، حيث تعمق الطلاب في أسس الفن التشكيلي وعناصره وكيفية التعبير عن الوجع الفلسطيني من خلال الريشة والألوان، تحت إشراف مديرة قسم الفنون التشكيلية في «لابا» زينة دبوس. وأشارت دبوس إلى أن «الطلاب جسدوا الرموز التي تمثل القضية الفلسطينية من خلال لوحات تشكيلية عبرت عن المعاناة المستمرة والصراع وصمود المقاومة، وطالبت بوقف إطلاق النار والإبادة الجماعية، كما عكست وعي الشباب بالبيئة الفلسطينية وتنوعها وتميزها بين المحافظات، سواء تلك الغنية بالزعتر أو البرتقال أو التمر أو الزيتون وغيره».
هذا، وأقيم نشاط موسيقي تحت إشراف رئيس قسم الموسيقى في «لابا» هشام حلاق، حيث أنشد المشاركون أغنية «سلام لغزة». وفي تعقيبه، أثنى حلاق على ما تضمنته المسابقة بنسختها السادسة من «رسائل تضامن مع أطفال غزة، بحيث قمنا بتحويل هذه المساحة الثقافية إلى منصة لنشر الوعي بين الشباب في الكويت، حول أحقية القضية الفلسطينية، خصوصا أن الكويت تعتبر من أكثر الدول الداعمة لفلسطين، بشكل واضح وصريح».
وفي ختام اليوم، عرضت الفرق الطلابية مشاريعها البيئية أمام لجنة تحكيم تألفت من قائد البرامج البيئية المتجددة في «لابا» محمد الكليب والشريكة الإدارية لشركة Reefs & Beyond هوازن البعيجان، ومسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبدالعزيز الشمري.
وأوضحت منسق البرنامج وقائد تخطيط ومتابعة البرامج في «لابا» رزان زريق، أن «عملية تقييم الطلاب استندت إلى الأقسام الأربعة التي شملتها المسابقة من الأنشطة الزراعية والفنية إلى لعبة البحث عن الكنز والمشاريع البيئية. غير أن المميز هذه المرة، أننا نظمنا «إيكوكويست» ولأول مرة في الهواء الطلق. كما سجلت للمرة الأولى مشاركة مدرستين عربيتين خاصتين، كما أبدت سعادتها بفوز مدرسة الإخلاص الأهلية، فذلك يثبت أن المدارس العربية تمتلك طاقات شبابية وإمكانات عالية تفرض نفسها وجدارتها». وأبدت سعادتها لناحية تنسيقها المسابقة لرابع مرة على التوالي والسعي مع فريق لابا لتطوير كل نسخة منها. وأعلنت أن «لوياك» و«لابا» اتخذتا منذ بدء الحرب على غزة «رؤية واحدة تتبنى دعم القضية الفلسطينية ومناصرتها والإضاءة عليها. كما أن الأسئلة في فقرة البحث عن الكنز تضمنت ثقافة وبيئة فلسطين وتاريخ النكبة».
وفي السياق نفسه، أشادت رئيسة مجلس إدارة «لوياك» والعضو المنتدب لأكاديمية «لابا»، السيدة فارعة السقاف بمسابقة «إيكوكويست» التي تحولت محطة دورية ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر، بعد أن رسخت أهميتها في تعزيز الوعي البيئي وتطوير المعرفة والثقافة لدى شريحة كبيرة من أبنائنا وبناتنا، ناهيك عن مساهمتها في تنمية حس المسؤولية والالتزام تجاه بيئة الكويت ومفاهيم الاستدامة والاستراتيجيات الخضراء».
وتابعت: «توجت النسخة السادسة باكورة جهودنا في هذه المسابقة الاستثنائية، حيث خصصت محاورها وفعالياتها من أجل نصرة غزة وإعلاء الصوت المطالب بوقف الإبادة الجماعية وحرب التجويع والقتل اليومي المتواصل بحق الأطفال والنساء والرجال. وفي هذا الصدد، جمعتنا مع شركائنا رؤية واحدة تركز على إدانة وحشية الإجرام الصهيوني وتأكيد أحقية القضية الفلسطينية، فكان أن جعلنا من المسابقة فرصة لحث الطلاب والشباب على التمسك بهويتهم العربية وجذورهم، ومد يد العون والدعم لأشقائهم في غزة وفلسطين».
وأضافت السقاف: «نسعى من خلال «إيكوكويست» إلى تعميم ثقافة العدالة والإنسانية وإلى تمكين الشباب الكويتي والعربي، سواء لجهة الحفاظ على البيئة وتذليل التحديات المناخية أو لجهة الإلمام بالتاريخ والهوية والموارد الطبيعية الغنية، في محاولة لدفعهم نحو حمل لواء التحرير وشعلة التقدم والتغيير». وإذ شكرت «بنك الكويت الوطني على رعايته الكريمة للمسابقة»، وأشادت بـ «حرصه الدائم على الاهتمام بالأنشطة البيئية وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يعكس إستراتيجيته الحيوية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة».
من جهتها، أعربت هوازن البعيجان، عن سعادتها للمشاركة في مسابقة «إيكوكويست» للمرة الثالثة، وعن افتخارها بالطلاب المشاركين «وما قدموه من أفكار وحلول بيئية مبتكرة ولامعة». وشكرت «لوياك» و«لابا» على اهتمامهما الدائم بالأنشطة والفعاليات البيئية. ورأت أنه «من المذهل رؤية جيل من الشباب متحمس لتعزيز مهاراته القيادية ومندفع للانخراط في الأنشطة البيئية. لقد أظهروا وعيا بيئيا بارزا جسد إرادتهم وتوقهم لأن يحققوا التغيير الذي نحتاجه من أجل الوصول إلى الكويت خضراء».
بدورها، قالت جوان العبدالجليل مدير- إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني «إن هذه الرعاية تأتي في إطار دعم بنك الكويت الوطني لمؤسسة لوياك، انطلاقا من رسالته الاجتماعية المنسجمة مع أهداف الاستدامة. لقد كان لافتا الحماس والشغف الذي أظهره الطلاب، ولابد من التنويه بجهود لوياك وتفكيرهم المتقدم لمواصلة الإيمان بهذا النوع من الفعاليات والبرامج».

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