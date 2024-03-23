الشال 2 43 مليار دينار أرباح 86 شركة مدرجة في 2023



البنوك أفضل القطاعات أداء في «البورصة» بارتفاع أرباحه 30.4% إلى 1.53 مليار دينار 64 شركة أعلنت رغبتها في توزيع أرباح.. فيما أعلنت 22 شركة عن رغبتها في عدم توزيع أرباح

ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أن 86 شركة أو نحو 58.5% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ عددها 147 شركة أعلنت نتائج أعمالها لعام 2023، حيث حققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.43 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 26.8% عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام 2022، والبالغ نحو 1.917 مليار دينار.وأوضح التقرير أن عدد الشركات الرابحة بلغ 80 شركة والخاسرة 6 شركات، مقابل 76 شركة رابحة و10 شركات خاسرة للعينة ذاتها عن عام 2022، وحققت 56 شركة تقدما في أدائها، وضمن تلك الشركات زادت 49 شركة مستوى أرباحها، و7 شركات إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها.أي أن 65.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، مقابل 56 شركة حققت تقدما في أدائها من نفس العينة خلال 2022، وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها العام الفائت 30 شركة، ضمنها 5 شركات زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و25 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 30 شركة حققت تراجعا في أدائها ضمن العينة ذاتها لعام 2022.وأشار «الشال» إلى أنه في قائمة أعلى الشركات تحقيقا للأرباح، حققت 10 شركات أعلى قيمة أرباح بنحو 1.85 مليار دينار أو نحو 76.3% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها، وتصدرها بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنحو 584.5 مليون دينار، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 560.6 مليون دينار.وحققت «شركة الاتصالات المتنقلة (زين)» المرتبة الثالثة بنحو 215.5 مليون دينار. وعلى النقيض، حققت 6 شركات خسائر مطلقة بنحو 40.8 مليون دينار، ضمنها حققت شركة «المزايا القابضة» أعلى مستوى للخسائر بنحو 26.5 مليون دينار، تلتها شركة «مجموعة الامتياز الاستثمارية» بنحو 9.8 ملايين دينار.وحققت 6 قطاعات من أصل 13 قطاعا نشطا ارتفاعا في مستوى ربحيتها، وانتقل قطاع وحيد من الخسائر إلى الربحية، فيما حققت 4 قطاعات انخفاضا في مستوى ربحيتها، وقطاعان لم تعلن شركاتهما عن نتائجها المالية.أفضل القطاعات أداء كان قطاع البنوك الذي زاد من أرباحه من مستوى 1.177 مليار دينار في عام 2022، إلى نحو 1.535 مليار دينار، أي بارتفاع بنحو 358.1 مليون دينار أي بنسبة 30.4%.تلاه قطاع الصناعة بارتفاع بقيمة 63.1 مليون دينار، ليصل مستوى أرباحه إلى نحو 95.5 مليون دينار مقابل نحو 32.4 مليون دينار. بينما تراجعت أرباح قطاع التأمين من نحو 66.7 مليون دينار إلى أرباح بلغت نحو 63.2 مليون دينار، أي بتراجع بنحو 3.4 ملايين دينار.من جهة أخرى، أعلنت 64 شركة عن رغبتها في توزيع أرباح، من ضمنها 41 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط و3 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و20 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 22 شركة عن رغبتها في عدم توزيع أرباح.