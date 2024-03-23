الشال 2 43 مليار دينار أرباح 86 شركة مدرجة في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa)
البنوك أفضل القطاعات أداء في «البورصة» بارتفاع أرباحه 30.4% إلى 1.53 مليار دينار 64 شركة أعلنت رغبتها في توزيع أرباح.. فيما أعلنت 22 شركة عن رغبتها في عدم توزيع أرباح
ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أن 86 شركة أو نحو 58.5% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ عددها 147 شركة أعلنت نتائج أعمالها لعام 2023، حيث حققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.43 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 26.8% عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام 2022، والبالغ نحو 1.917 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات الرابحة بلغ 80 شركة والخاسرة 6 شركات، مقابل 76 شركة رابحة و10 شركات خاسرة للعينة ذاتها عن عام 2022، وحققت 56 شركة تقدما في أدائها، وضمن تلك الشركات زادت 49 شركة مستوى أرباحها، و7 شركات إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها.
أي أن 65.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، مقابل 56 شركة حققت تقدما في أدائها من نفس العينة خلال 2022، وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها العام الفائت 30 شركة، ضمنها 5 شركات زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و25 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 30 شركة حققت تراجعا في أدائها ضمن العينة ذاتها لعام 2022.
وأشار «الشال» إلى أنه في قائمة أعلى الشركات تحقيقا للأرباح، حققت 10 شركات أعلى قيمة أرباح بنحو 1.85 مليار دينار أو نحو 76.3% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها، وتصدرها بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنحو 584.5 مليون دينار، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 560.6 مليون دينار.
وحققت «شركة الاتصالات المتنقلة (زين)» المرتبة الثالثة بنحو 215.5 مليون دينار. وعلى النقيض، حققت 6 شركات خسائر مطلقة بنحو 40.8 مليون دينار، ضمنها حققت شركة «المزايا القابضة» أعلى مستوى للخسائر بنحو 26.5 مليون دينار، تلتها شركة «مجموعة الامتياز الاستثمارية» بنحو 9.8 ملايين دينار.
وحققت 6 قطاعات من أصل 13 قطاعا نشطا ارتفاعا في مستوى ربحيتها، وانتقل قطاع وحيد من الخسائر إلى الربحية، فيما حققت 4 قطاعات انخفاضا في مستوى ربحيتها، وقطاعان لم تعلن شركاتهما عن نتائجها المالية.
أفضل القطاعات أداء كان قطاع البنوك الذي زاد من أرباحه من مستوى 1.177 مليار دينار في عام 2022، إلى نحو 1.535 مليار دينار، أي بارتفاع بنحو 358.1 مليون دينار أي بنسبة 30.4%.
تلاه قطاع الصناعة بارتفاع بقيمة 63.1 مليون دينار، ليصل مستوى أرباحه إلى نحو 95.5 مليون دينار مقابل نحو 32.4 مليون دينار. بينما تراجعت أرباح قطاع التأمين من نحو 66.7 مليون دينار إلى أرباح بلغت نحو 63.2 مليون دينار، أي بتراجع بنحو 3.4 ملايين دينار.
من جهة أخرى، أعلنت 64 شركة عن رغبتها في توزيع أرباح، من ضمنها 41 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط و3 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و20 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 22 شركة عن رغبتها في عدم توزيع أرباح.
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