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عبدالله الحميضي التسهيلات تتطلع إلى 2024 بنظرة إيجابية

3/23/2024 2:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت شركة التسهيلات التجارية جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 الخميس الماضي، وذلك بنسبة حضور بلغت 80.98%، حيث أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 16% أي 16 فلسا لكل سهم للمساهمين المسجلين في يوم الاستحقاق الموافق 18 أبريل 2024، كما صادقت العمومية على البيانات المالية لعام 2023 حيث حققت الشركة أرباحا صافية مقدارها 8.48 ملايين دينار.
وفي اطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن عام 2023، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله الحميضي، إن «التسهيلات» استمرت بفضل من الله وجهود العاملين فيها بتحقيق نتائج ممتازة، حيث حققت ربحا صافيا قدره 8.48 مليون دينار على الرغم من ارتفاع أعباء التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض صافي أرباح الاستثمارات.
وأضاف أن النتائج الممتازة التي حققتها «التسهيلات» خلال عام 2023 تعكس أداء الشركة القوي والمتميز وجهود وكفاءة موظفيها، حيث كان للحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة دور كبير في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية، فقد نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة يتطلع إلى العام الجديد بنظرة إيجابية، حيث اعتمد خطة عام 2024 بنمو في حجم العمل مما سيحقق نتائج أفضل من الأعوام السابقة بفضل السياسة التسويقية التي تنتهجها الشركة، ولفت إلى أن حقوق المساهمين بلغت 160.36 مليون دينار، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 15.1 مليون دينار، فيما بلغ مجموع أصول الشركة 279.9 مليون دينار.
وختاما، قال الحميضي: «أود باسم مجلس الإدارة أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن وافر شكرنا وتقديرنا لجميع عملاء الشركة ولكل من ساهم معها خلال هذه السنة في إنجاز أغراضها من الجهات الرسمية والبنوك والمؤسسات المالية والتجارية، كما نود أن نتقدم بتقديرنا وامتناننا لإدارة الشركة وموظفيها على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذه النتائج».
جدير بالذكر، أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 46 عاما.
وقد ترسخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.

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