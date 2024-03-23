عبدالله الحميضي التسهيلات تتطلع إلى 2024 بنظرة إيجابية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت شركة التسهيلات التجارية جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 الخميس الماضي، وذلك بنسبة حضور بلغت 80.98%، حيث أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 16% أي 16 فلسا لكل سهم للمساهمين المسجلين في يوم الاستحقاق الموافق 18 أبريل 2024، كما صادقت العمومية على البيانات المالية لعام 2023 حيث حققت الشركة أرباحا صافية مقدارها 8.48 ملايين دينار.
وفي اطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن عام 2023، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله الحميضي، إن «التسهيلات» استمرت بفضل من الله وجهود العاملين فيها بتحقيق نتائج ممتازة، حيث حققت ربحا صافيا قدره 8.48 مليون دينار على الرغم من ارتفاع أعباء التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض صافي أرباح الاستثمارات.
وأضاف أن النتائج الممتازة التي حققتها «التسهيلات» خلال عام 2023 تعكس أداء الشركة القوي والمتميز وجهود وكفاءة موظفيها، حيث كان للحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة دور كبير في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية، فقد نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة يتطلع إلى العام الجديد بنظرة إيجابية، حيث اعتمد خطة عام 2024 بنمو في حجم العمل مما سيحقق نتائج أفضل من الأعوام السابقة بفضل السياسة التسويقية التي تنتهجها الشركة، ولفت إلى أن حقوق المساهمين بلغت 160.36 مليون دينار، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 15.1 مليون دينار، فيما بلغ مجموع أصول الشركة 279.9 مليون دينار.
وختاما، قال الحميضي: «أود باسم مجلس الإدارة أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن وافر شكرنا وتقديرنا لجميع عملاء الشركة ولكل من ساهم معها خلال هذه السنة في إنجاز أغراضها من الجهات الرسمية والبنوك والمؤسسات المالية والتجارية، كما نود أن نتقدم بتقديرنا وامتناننا لإدارة الشركة وموظفيها على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذه النتائج».
جدير بالذكر، أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 46 عاما.
وقد ترسخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.
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