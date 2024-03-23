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تأخير دراسة إنشاء مصنع إنتاج اليوريا

3/23/2024 2:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقعت مجلة ميد تأخر تنفيذ الدراسة الفنية لمشروع إنشاء مصنع اليوريا المخطط له في مصفاة الزور باستخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون، والذي تنفذه الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك».
ونسبت المجلة إلى مصادر في الصناعة النفطية قولها إن المقاولين يتوقعون تأخيرا في المشروع المقرر ربطه بمصفاة الزور بالإضافة لاستخدام تقنية احتجاز الكربون.
وقد جاء المشروع ضمن خطة كيبيك السنوية، وحددت الشركة موعد طرح مناقصة عقد إجراء الدراسات للمشروع في أبريل من هذا العام.
وقال أحد المصادر«إن احتمالات أن يشهد هذا المشروع تأخيرات، حيث أصبح من الصعب الحصول على الأذونات والتوقيعات في الوقت الحالي.. ولا يوجد سبب للاعتقاد أن هذا المشروع سيحظى بالأولوية من قبل المعنيين».
وبمجرد ترسية العقد، من المتوقع أن يستغرق إكمال الدراسات فترة عام واحد، علما انه سيتم طرح المناقصة باستخدام طريقة التعاقد بمبلغ مقطوع.

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