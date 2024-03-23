تأخير دراسة إنشاء مصنع إنتاج اليوريا

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقعت مجلة ميد تأخر تنفيذ الدراسة الفنية لمشروع إنشاء مصنع اليوريا المخطط له في مصفاة الزور باستخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون، والذي تنفذه الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك».
ونسبت المجلة إلى مصادر في الصناعة النفطية قولها إن المقاولين يتوقعون تأخيرا في المشروع المقرر ربطه بمصفاة الزور بالإضافة لاستخدام تقنية احتجاز الكربون.
وقد جاء المشروع ضمن خطة كيبيك السنوية، وحددت الشركة موعد طرح مناقصة عقد إجراء الدراسات للمشروع في أبريل من هذا العام.
وقال أحد المصادر«إن احتمالات أن يشهد هذا المشروع تأخيرات، حيث أصبح من الصعب الحصول على الأذونات والتوقيعات في الوقت الحالي.. ولا يوجد سبب للاعتقاد أن هذا المشروع سيحظى بالأولوية من قبل المعنيين».
وبمجرد ترسية العقد، من المتوقع أن يستغرق إكمال الدراسات فترة عام واحد، علما انه سيتم طرح المناقصة باستخدام طريقة التعاقد بمبلغ مقطوع.
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