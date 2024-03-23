251 مليون دينار قفزة بملكيات الحكومة في 33 شركة مدرجة



ملكيات الحكومة في الشركات المدرجة قفزت بنسبة 46% وبقيمة ملياري دينار خلال آخر 5 سنوات

2.77 مليار دينار قيمة مساهمات «هيئة الاستثمار».. تعادل 44.2% من إجمالي المساهمات الحكومية

أكبر ملكية لـ «هيئة الاستثمار» تتمثل في مساهمة بـ 16.8% من رأسمال «بيتك» بـ 2.15 مليار دينار 2.56 مليار دينار ملكيات «التأمينات» بالشركات المدرجة.. تشمل 41% من إجمالي المساهمات الحكومية

المحلل الماليحققت قيمة ملكيات الجهات الحكومية في بورصة الكويت مكاسب جيدة منذ بداية 2024، حيث ارتفعت بقيمة 251 مليون دينار خلال أول شهرين من العام، مستفيدة من ارتفاعات أسعار الأسهم المدرجة في البورصة والأداء الجيد والمكاسب المحققة بالسوق بشكل عام منذ بداية العام الحالي.وفي ضوء هـــــذه الارتفاعات بلغت قيمة ملكيات الجهات الحكوميـة بـ 33 شركـــة مدرجة بالبورصة كما في 12 مارس الجاري حوالي 6.3 مليارات دينار، ما يعادل 14.06% من القيمة الرأسمالية لجميع الشركات المدرجة في البورصة، والبالغة 44.57 مليار دينار، ما يعادل 20% من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات الـ 33، والتي بدورها بلغت 31.8 مليار دينار.أما خلال آخر 5 سنوات، فقد ارتفعت ملكية الجهات الحكومية في الشركات المدرجة في بورصة الكويت بحوالي ملياري دينار، أي ما يعادل ارتفاعا نسبته 46%، وذلك بالمقارنة بقيمة ملكياتها البالغة 4.3 مليارات دينار بنهاية عام 2018.وتتصدر الهيئة العامة للاستثمار الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة بالشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة السوقية لملكياتها، والتي تبلغ 5% وما فوق من رأسمال الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حوالي 2.77 مليار دينار، ما يعادل 44.2% من اجمالي مساهمات الهيئات الحكومية كما في 12 مارس 2024.وقد ارتفعت ملكيات هيئة الاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة منذ بداية عام 2024 بحوالي 395 مليون دينار عن نهاية عام 2023، بينما كانت قد انخفضت بحوالي 385 مليون دينار خلال عام 2023، أما في السنوات الخمس الماضية فقد ارتفعت قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 1.1 مليار دينار.وتتمثل أكبر ملكية للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية 16.8% من رأسمال بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 2.15 مليار دينار، أي ما يعادل 78% من ملكياتها المعلنة في بورصة الكويت ولدى الهيئة العامة للاستثمار ملكيات أقل من 5% في أسهم قيادية مدرجة غير معلنة. وارتفعت قيمة الاستثمار في بيتك منذ بداية السنة بحوالي 351 مليون دينار.أما استثمار الهيئة العامة للاستثمار في مجموعة زين، فقد بلغت قيمته 347 مليون دينار كما في 12 مارس 2024 أي ما يعادل 12.5% من إجمالي قيمة ملكياتها المعلنة في الشــركات المدرجة في بورصة الكويت بالإضافة إلى استثماراتها في الكويتية للاستثمار وبنك وربة التي بلغت قيمتهما حوالي 67 مليون دينار و63 مليون دينار على التوالي.أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد أتت في المركز الثاني من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستثمارات ومساهمات قيمتها 2.56 مليار دينار، أي ما يعادل 41% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية، وقد ارتفعت قيمة مساهماتها بحوالي 297 مليون دينار منذ بداية عام 2024.وأكبر مساهمـــــات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت هي في بيت التمويل الكويتي بقيمة 1.16 مليار دينار بعد تحويل ملكيتها في البنك الأهلي المتحد- البحرين 18.69% من رأسمال البنك إلى بيتك، والتي تبلغ حاليا 9.05% من الرأسمال الجديد لبيتك بعد الدمج.ويليها بنك الكويت الوطني بملكية قيمتها 432 مليون دينار (5.6% من رأسمال البنك) وأجيليتي بنسبة ملكية 16.44% ما يعادل 266 مليون دينار، ثم مجموعة زين بملكية قيمتها 120 مليون دينار، أي ما يعادل ملكية 5.5% من رأسمال الشركة.وتأتي الهيئة العامة لشؤون القصر في المرتبة الثالثة باستثمارات قيمتها 873 مليون دينار، وهي عبارة عن ملكية 6.82% في رأسمال بيت التمويل الكويتي. أما الأمانة العامة للأوقاف فبعدما كانت تملك 5.09% من رأسمال بيتك يبدو أنها لم تعد ضمن كبار المساهمين الذين يملكون 5% وما فوق.وبالتالي يكون إجمالي استثمارات الجهـــــات الحكومية في بيتك قد بلغ 4.2 مليار دينار أي ما يعادل 67% من إجمالي قيمة مساهماتها في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت. أما مجموعة زين فبلغ حجم مساهمة الجهات الحكومية فيها حوالي 467 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المساهمات 432 مليون دينار في «الوطني» و266 مليون دينار في اجيليتي.