Saturday, 23 March 2024 10:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجارة تضيف نشاطي خدمات الطيران وتأجير السيارات أو الدراجات النارية للدليل الموحد

3/23/2024 2:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارين وزاريين يقضي بإضافة أنشطة تجارية، وذلك ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الأنشطة التجارية المستحدثة والتي تتمثل في «خدمات الطيران، ونشاط تأجير السيارات أو الدراجات النارية». وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرارين الوزاريين جاءا بعد الاطلاع على قانون التجارة والقوانين المعدلة له وقانون الشركات، بالإضافة إلى القرار الوزاري بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، وفق التنقيح الرابع الموصي به دوليا من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى محاضر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية. كما نص القراران على أن على كل المسؤولين كل حسب اختصاصه تنفيذه ويُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

MENAFN23032024000130011022ID1108013268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث