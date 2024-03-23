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KIB ينظم فعالية She L E A D

3/23/2024 2:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظّم بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا فعالية خاصة لموظفيه وموظفاته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي تحت عنوان She L.E.A.D، حيث استضاف حلقة نقاشية تناولت كيفية تفعيل دور المرأة في المراكز المختلفة التي تحتلها ضمن إدارات البنك. وجاءت هذه المبادرة الحيوية كجزء من استراتيجية KIB الشاملة والهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها من الوصول إلى المناصب المتقدمة والقيادية في القطاع المصرفي، وتحديد نقاط القوة التي تضمن تميزها في أداء مهامها وتحقيق طموحاتها.
وبهذه المناسبة، قالت مديرة التعلم والتطوير في إدارة الموارد البشرية، سهام الخريف: «إننا في KIB ندرك أهمية الدور الذي تقوم به كافة الموظفات من الكوادر النسائية في كل الإدارات، ونسعى إلى توعيتهن على الدوام بضرورة تطوير قدراتهن والارتقاء بها من أجل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى التركيز على مبادئ العدالة الوظيفية وخلق بيئة عمل قائمة على المساواة ومنع التحيز في مكان العمل»، لافتة إلى أن البنك يواصل تنظيم الفعاليات الخاصة بتطوير كوادره البشرية، وخاصة النسائية،

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