KIB ينظم فعالية She L E A D

(MENAFN
- Al-Anbaa) نظّم بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا فعالية خاصة لموظفيه وموظفاته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي تحت عنوان She L.E.A.D، حيث استضاف حلقة نقاشية تناولت كيفية تفعيل دور المرأة في المراكز المختلفة التي تحتلها ضمن إدارات البنك. وجاءت هذه المبادرة الحيوية كجزء من استراتيجية KIB الشاملة والهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها من الوصول إلى المناصب المتقدمة والقيادية في القطاع المصرفي، وتحديد نقاط القوة التي تضمن تميزها في أداء مهامها وتحقيق طموحاتها.
وبهذه المناسبة، قالت مديرة التعلم والتطوير في إدارة الموارد البشرية، سهام الخريف: «إننا في KIB ندرك أهمية الدور الذي تقوم به كافة الموظفات من الكوادر النسائية في كل الإدارات، ونسعى إلى توعيتهن على الدوام بضرورة تطوير قدراتهن والارتقاء بها من أجل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى التركيز على مبادئ العدالة الوظيفية وخلق بيئة عمل قائمة على المساواة ومنع التحيز في مكان العمل»، لافتة إلى أن البنك يواصل تنظيم الفعاليات الخاصة بتطوير كوادره البشرية، وخاصة النسائية،
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